Стало известно, как наказали киевлянина, который ради мести убил собаку своей бывшей девушки

В Киеве мужчину, который задушил собаку своей бывшей девушки после ссоры, принудительно направили на лечение в психиатрическое учреждение с усиленным наблюдением.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской прокуратуры в Facebook.

Шевченковская окружная прокуратура Киева сообщила о постановлении суда, по которому 28-летний мужчина, подозреваемый в жестоком обращении с животным и его убийстве, госпитализирован в медицинское учреждение с усиленным режимом наблюдения.

Инцидент произошел в апреле 2024 года: после конфликта со своей бывшей девушкой мужчина наносил удары по голове ее собаки, а затем задушил животное. Владелица обнаружила мертвого пса в пакете возле помойки.

Следствие квалифицировало действия мужчины по части 3 статьи 299 Уголовного кодекса Украины. Проведенные экспертизы показали, что во время преступления подозреваемый не осознавал свои действия и имел серьезные поведенческие нарушения, что обосновывает необходимость лечения в психиатрическом учреждении строгого режима.

Досудебное расследование осуществляли следователи Шевченковского управления полиции ГУ Нацполиции Киева. Прокуратура поддерживает публичное обвинение и контролирует исполнение судебного решения о принудительных медицинских мероприятиях.

