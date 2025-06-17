Стало известно, чем россияне атаковали Киев

Последствия атаки на Киев 17 июня

Реклама

В ночь на 17 июня российские войска совершили одну из самых масштабных атак на Киев и окрестности: враг выпустил 175 дронов-камикадзе, более 14 крылатых ракет и по меньшей мере две баллистические ракеты.

Об этом сообщил председатель КГВА Тимур Ткаченко.

«Больше всего жилья и имущества обычных киевлян враг уничтожил в Соломенском и Дарницком районах. Сергей Мовенко и Александр Ковтунов сейчас непосредственно на местах, совместно со спасателями и коммунальщиками привлечены к ликвидации последствий и помощи населению», — говорится в сообщении.

Реклама

Наибольшим разрушениям подверглись Соломенский и Дарницкий районы. На местах работают спасатели, коммунальные службы и руководители районов. В Дарницком районе развернули оперативный штаб во Дворце культуры «Дарница», в Шевченковском — в библиотеке им.

«Характер повреждений — прямой наводкой на жилую застройку. Ракетами — от верхних этажей до подвального помещения. Имеем дело с конченым врагом», — говорится в сообщении.

Напомним, ночью 17 июня Россия нанесла массированную ракетно-дроновую атаку по Украине. В Киеве зафиксированы масштабные разрушения жилой инфраструктуры. В столице работают спасатели.