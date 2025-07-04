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- Киев
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Стало известно, чем РФ ударила по Киеву и области – мониторинговые каналы
Воздушная тревога для Киева продолжается.
Суммарно по Киеву / Василькову и области был запущен ряд российского вооружения.
Об этом сообщает мониторинговые каналы.
В частности
От 7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23.
Более 150 дронов/имитационных БПЛА (трудно подсчитать, более подробную информацию ожидаем от Воздушных сил ВСУ).
Две аэробалистические ракеты Х-47М2 «Кинжал».
В настоящее время вспыхнуло более 40 пожаров в Киеве и области.
Напомним, что Киев атакуют российские дроны: произошел пожар