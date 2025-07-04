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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Время на прочтение
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Стало известно, чем РФ ударила по Киеву и области – мониторинговые каналы

Воздушная тревога для Киева продолжается.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
ПВО

ПВО / © ТСН.ua

Суммарно по Киеву / Василькову и области был запущен ряд российского вооружения.

Об этом сообщает мониторинговые каналы.

В частности

  • От 7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23.

  • Более 150 дронов/имитационных БПЛА (трудно подсчитать, более подробную информацию ожидаем от Воздушных сил ВСУ).

  • Две аэробалистические ракеты Х-47М2 «Кинжал».

В настоящее время вспыхнуло более 40 пожаров в Киеве и области.

Напомним, что Киев атакуют российские дроны: произошел пожар

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