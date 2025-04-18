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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Ссора из-за российской музыки закончилась убийством: в Киеве двоим братьям сообщено о подозрении

Мужчины поссорились из-за того, что подозреваемые во время застолья в квартире хотели слушать российскую музыку, а их знакомый попросил ее выключить. Во время конфликта один из братьев нанес ему несколько ударов ножом, а другой добил его по голове кастрюлей.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Ссора из-за русской музыки закончилась убийством

Ссора из-за русской музыки закончилась убийством / © Киевская городская прокуратура

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении двум братьям 21 и 22 лет в умышленном убийстве товарища после ссоры из-за российской музыки.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в соцсетях.

«При процессуальном руководстве Святошинской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении двум братьям 21 и 22 лет в умышленном убийстве знакомого (ч. 2 ст. 115 УК Украины)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Установлено, что мужчины поссорились из-за того, что подозреваемые во время застолья в квартире хотели слушать российскую музыку, а их знакомый попросил ее выключить. Во время конфликта один из братьев нанес ему несколько ударов ножом, а другой после того, как раненый мужчина упал на пол, ударил несколько раз по голове кастрюлей. В результате полученных травм 29-летний мужчина скончался.

Подозреваемые были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. В суд направлено ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от десяти до пятнадцати лет или пожизненно.

Напомним, в Киеве подростки слушали российскую музыку и смеялись над замечаниями прохожих. С молодыми людьми поработала СБУ.

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