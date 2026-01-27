Живая легенда Чернобыля: как зимует в Зоне отчуждения стадо одичавших коров (редкие фото)

Дикие коровы Чернобыльского заповедника / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Во время планового патрулирования территории Чернобыльского заповедника на Киевщине специалистам удалось снова встретить хорошо известное стадо одичавших коров, ставших настоящим символом и живой легендой этой местности.

Об этом говорится в сообщении Заповедника в Facebook.

По результатам наблюдений специалистов сейчас стадо насчитывает 12 голов, среди которых шесть взрослых коров и два теленка.

Несмотря на сложные погодные условия — морозы, глубокий снег и ограниченную кормовую базу — животные находятся в хорошем физическом состоянии. Упитанность оценивается как удовлетворительная и даже хорошая, что свидетельствует об их высокой адаптации к жизни в дикой природе.

«Следы на снегу рассказали о ночном визите четырех волков, которые подходили вплотную к стаду. Впрочем, животные оказались не такими уж беззащитными. Один из быков после этого пошел по волчьим следам, очевидно, проверять территорию и продемонстрировать свою силу. Настоящий охранник и безоговорочный лидер!» — говорится в сообщении.

Питаются одичавшие коровы самостоятельно, без всякой помощи: разгребают снег мордами, доставая сухую прошлогоднюю и зеленую растительность. Из веточного корма особое расположение они проявляют к сирени.

Сухая прошлогодняя и зеленая растительность помогает продержаться коровам до весны / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Сирень — любимое зимнее блюдо одичавших коров / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Ночует стадо в заброшенном хлеву, который стал для них природным убежищем от ветра, снега и морозов.

Заброшенный хлев, в котором ночует стадо / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

«В целом перспективы перезимовки выглядят позитивными. Да и до весны осталось совсем немного…», — заключают специалисты заповедника.

Раньше мы писали, как зимуют лошади Пржевальского в Чернобыльском заповеднике.