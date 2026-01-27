- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 1062
- Время на прочтение
- 2 мин
Живая легенда Чернобыля: как зимует в Зоне отчуждения стадо одичавших коров (редкие фото)
Несмотря на морозы, глубокий снег и ограниченную кормовую базу, коровы находятся в хорошем физическом состоянии.
Во время планового патрулирования территории Чернобыльского заповедника на Киевщине специалистам удалось снова встретить хорошо известное стадо одичавших коров, ставших настоящим символом и живой легендой этой местности.
Об этом говорится в сообщении Заповедника в Facebook.
По результатам наблюдений специалистов сейчас стадо насчитывает 12 голов, среди которых шесть взрослых коров и два теленка.
Несмотря на сложные погодные условия — морозы, глубокий снег и ограниченную кормовую базу — животные находятся в хорошем физическом состоянии. Упитанность оценивается как удовлетворительная и даже хорошая, что свидетельствует об их высокой адаптации к жизни в дикой природе.
«Следы на снегу рассказали о ночном визите четырех волков, которые подходили вплотную к стаду. Впрочем, животные оказались не такими уж беззащитными. Один из быков после этого пошел по волчьим следам, очевидно, проверять территорию и продемонстрировать свою силу. Настоящий охранник и безоговорочный лидер!» — говорится в сообщении.
Питаются одичавшие коровы самостоятельно, без всякой помощи: разгребают снег мордами, доставая сухую прошлогоднюю и зеленую растительность. Из веточного корма особое расположение они проявляют к сирени.
Ночует стадо в заброшенном хлеву, который стал для них природным убежищем от ветра, снега и морозов.
«В целом перспективы перезимовки выглядят позитивными. Да и до весны осталось совсем немного…», — заключают специалисты заповедника.
Раньше мы писали, как зимуют лошади Пржевальского в Чернобыльском заповеднике.