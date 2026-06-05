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- Киев
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Споил и изнасиловал двух подростков в квартире родителей: в Киеве вынесли приговор 43-летнему педофилу
В Киеве 43-летний мужчина приговорен к 10 годам тюрьмы за изнасилование двух беспомощных подростков, которых он заманил к себе домой и напиток водкой.
В Киеве суд приговорил 43-летнего киевлянина, которого признали виновным в изнасиловании двух несовершеннолетних парней. Злоумышленник проведет за решеткой ближайшее десятилетие, однако прокуратура считает это наказание недостаточным.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.
Публичное обвинение в суде лично поддерживала руководительница Деснянской окружной прокуратуры Киева Ольга Колесникова. Следствием установлено, что преступление было совершено в марте 2025 года.
Заманил в квартиру и споил водкой
Обвиняемый познакомился с подростками 14 и 15 лет прямо на улице. Притворяясь доброжелательным взрослым товарищем, он пригласил ребят в квартиру своих родителей, которая на тот момент была пустой, пообещав угостить их алкоголем.
В помещении злоумышленник напиток ребят водкой. Из-за сильного алкогольного опьянения подростки оказались в беспомощном состоянии. Они были полностью лишены возможности осознанно сопротивляться.
Ребята не могли оградить себя от противоправных действий взрослого. Воспользовавшись этим, мужчина изнасиловал обоих подростков.
Вызывающее поведение в суде
Во время судебных заседаний обвиняемый вел себя крайне цинично. Он не только не признал свою вину и не раскаялся, но и демонстративно игнорировал тяжесть совершенного преступления. Мужчина категорически отрицал не только факт сексуального насилия, но вообще то, что когда-то видел или знал пострадавших, пытаясь таким образом избежать тюрьмы.
Прокуратура требует максимума
«Прокурор просила для обвиняемого максимальное наказание, предусмотренное за изнасилование несовершеннолетних — 12 лет лишения свободы. Суд признал мужчину виновным, впрочем, приговорил к 10 годам тюрьмы», — отметили в прокуратуре.
Поскольку приговор оказался мягче, чем требовало государственное обвинение, Киевская городская прокуратура уже готовит апелляционную жалобу и будет настаивать на максимальном сроке заключения для насильника.
Напомним, в Кировоградской области правоохранители разоблачили и взяли под стражу 29-летнего мужчину, который через Telegram знакомился с детьми и насиловал их.