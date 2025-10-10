ТСН в социальных сетях

Сплошная тьма: как выглядел Киев после массированной атаки РФ (фото)

В пятницу, 10 октября, РФ атаковала энергетические объекты Украины. Сильный удар пришелся на украинскую столицу - Киев.

Киев продолжает приходить в себя после массированного ракетно-дронового удара. Появились фотографии столицы в условиях отключения света.

Кадры обнародовало "Новости Live".

Из-за мощной атаки на энергетическую инфраструктуру киевляне в течение дня находились без света и воды. Энергетики и все соответствующие специалисты прилагали максимум усилий, чтобы возобновить поставки. Ситуация уже улучшилась.

В частности, по состоянию на 19.00 в Киеве полностью восстановили водоснабжение во всех районах. А также, добавили в ДТЭК , благодаря слаженной работе энергетики вернули свет более 678 тысяч жителям столицы.

"Левый берег снова со светом после обстрелов", - акцентировали энергетики.

Журналисты показали, как выглядел Киев после атаки

Напомним, что вечером 10 октября стало известно об улучшении ситуации с водоснабжением и электроэнергией в Киеве и регионах Украины. В частности:

  • водоснабжение полностью восстановили для всех районов столицы;

  • с ночи электричеством заживило 540 тысяч потребителей Киева;

  • к утру вода должна появиться у жителей Кировоградской области;

  • полностью заживлена Черкасская область;

  • отменены графики аварийных отключений в Донецкой области;

  • аварийные отключения продолжают применяться в отдельных районах Киева, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской областях;

  • отключение для промышленности фиксируют в Днепропетровской области и Запорожье;

  • графики почасовых отключений (три очереди) действие в Черниговской области.

