Сплошная тьма: как выглядел Киев после массированной атаки РФ (фото)
В пятницу, 10 октября, РФ атаковала энергетические объекты Украины. Сильный удар пришелся на украинскую столицу - Киев.
Киев продолжает приходить в себя после массированного ракетно-дронового удара. Появились фотографии столицы в условиях отключения света.
Кадры обнародовало "Новости Live".
Из-за мощной атаки на энергетическую инфраструктуру киевляне в течение дня находились без света и воды. Энергетики и все соответствующие специалисты прилагали максимум усилий, чтобы возобновить поставки. Ситуация уже улучшилась.
В частности, по состоянию на 19.00 в Киеве полностью восстановили водоснабжение во всех районах. А также, добавили в ДТЭК , благодаря слаженной работе энергетики вернули свет более 678 тысяч жителям столицы.
"Левый берег снова со светом после обстрелов", - акцентировали энергетики.
Журналисты показали, как выглядел Киев после атаки
Напомним, что вечером 10 октября стало известно об улучшении ситуации с водоснабжением и электроэнергией в Киеве и регионах Украины. В частности:
водоснабжение полностью восстановили для всех районов столицы;
с ночи электричеством заживило 540 тысяч потребителей Киева;
к утру вода должна появиться у жителей Кировоградской области;
полностью заживлена Черкасская область;
отменены графики аварийных отключений в Донецкой области;
аварийные отключения продолжают применяться в отдельных районах Киева, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской областях;
отключение для промышленности фиксируют в Днепропетровской области и Запорожье;
графики почасовых отключений (три очереди) действие в Черниговской области.