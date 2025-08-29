Спасательные работы на месте удара по пятиэтажке в Киеве завершены: появились фото

Удар по Киеву 28 августа / © Управление ГСЧС Киева

Число погибших в Киеве в результате российской ракетно-дроновой атаки в ночь на четверг достигло 23, из них 22 на месте удара по пятиэтажному жилому дому в Дарницком районе, где завершились спасательные работы, судьба еще восьми человек неизвестна.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Facebook.

«На месте российского удара по жилому дому в Киеве в Дарницком районе завершились спасательные работы. Продолжается разбор разрушенных конструкций. По состоянию на данный момент известно о 22 погибших только в одном этом месте попадания, среди них четыре ребенка. Младшей девочке не исполнилось и трех лет. Мои соболезнования родным и близким погибших», — написал Зеленский в Телеграмм в пятницу после доклада министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

«В общей сложности в ту ночь россияне убили 23 человека в Киеве. До сих пор остается неизвестной судьба 8 человек. Еще 53 были ранены. Всем им предоставлена необходимая помощь», — добавил глава государства.

По словам президента, РФ должна понести ответственность за этот удар, как и за все остальные удары по Украине, украинцам «и по всем стараниям мира завершить эту войну», и призвал США, страны ЕС и «большую двадцатку» (G20) к усилению санкций против государства-агрессора.

Спасательные работы на месте удара по пятиэтажке в Киеве завершены / © Владимир Зеленский

«Когда вместо дипломатии Россия выбирает баллистику, продолжает модернизировать „шахеды“ для убийств и развивает взаимодействие с такими субъектами, как Северная Корея, значит мир должен реагировать соответственно. Нужны сильные санкции, сильное давление, сильные шаги, чтобы убийцы не чувствовали безнаказанности. Россия понимает только силу и проявления силы сейчас нужны. Соединенные Штаты, Европа, страны двадцатки имеют эту силу», — написал Зеленский.

Напомним, в ночь на 28 августа Россия нанесла воздушный удар по Украине, применив ударные беспилотники типа Shahed, дроны-имитаторы, баллистические ракеты, крылатые ракеты и гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Под обстрелы попали жилые кварталы, частные дома и инфраструктура.

Ранее сообщалось, что жертвами российской атаки по Киеву стали четверо детей, двое из которых умерли в больнице.