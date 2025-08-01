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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Спасатели извлекли из-под завалов дома в Киеве 10 тел погибших, среди которых двухлетний ребенок

В Киеве количество погибших в результате российского удара по Святошинскому району возросло до 26 человек, среди них трое детей.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Атака на Киев

Атака на Киев

В течение ночи и утром спасатели извлекли из-под завалов жилого дома в Святошинском районе Киева 10 тел погибших, среди которых ребенок 2-х лет.

Об этом сообщает ГСЧС Украины в сообщении в соцсетях.

  • Таким образом, количество жертв российского удара по столице в ночь на 31 июля возросло до 26 человек, из которых 3 - дети.

  • Пострадали 159 человек, из них – 16 детей.

  • Психологи ГСЧС оказали помощь 112 людям.

  • С места проведения работ вывезено более 2000 тонн обломков.

  • К ликвидации последствий привлечены 180 спасателей и 60 единиц техники.

  • Работы продолжаются.

Напомним, комбинированная атака 31 июля показала, что удары России направлены на уничтожение украинских городов, в том числе Киева , считает военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский.

К сожалению, количество пострадавших в Киеве из-за атаки 31 июля постоянно растет . Среди них – пятимесячная девочка.

Известно о гибели детей. В частности, 6-летний мальчик. РФ маленького украинского каратиста Матвейка Марченко.

В столице в общей сложности повреждено более 100 объектов. Больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы.

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