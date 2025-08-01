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- Киев
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Спасатели извлекли из-под завалов дома в Киеве 10 тел погибших, среди которых двухлетний ребенок
В Киеве количество погибших в результате российского удара по Святошинскому району возросло до 26 человек, среди них трое детей.
В течение ночи и утром спасатели извлекли из-под завалов жилого дома в Святошинском районе Киева 10 тел погибших, среди которых ребенок 2-х лет.
Об этом сообщает ГСЧС Украины в сообщении в соцсетях.
Таким образом, количество жертв российского удара по столице в ночь на 31 июля возросло до 26 человек, из которых 3 - дети.
Пострадали 159 человек, из них – 16 детей.
Психологи ГСЧС оказали помощь 112 людям.
С места проведения работ вывезено более 2000 тонн обломков.
К ликвидации последствий привлечены 180 спасателей и 60 единиц техники.
Работы продолжаются.
Напомним, комбинированная атака 31 июля показала, что удары России направлены на уничтожение украинских городов, в том числе Киева , считает военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский.
К сожалению, количество пострадавших в Киеве из-за атаки 31 июля постоянно растет . Среди них – пятимесячная девочка.
Известно о гибели детей. В частности, 6-летний мальчик. РФ маленького украинского каратиста Матвейка Марченко.
В столице в общей сложности повреждено более 100 объектов. Больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы.