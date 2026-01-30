Соседские войны: в Киеве мужчина заряжал "Теслу" прямо от розетки из квартиры

Зарядка электромобиля / © Фото Ершовой Александры

В Киеве мужчина заряжал Tesla от домашней зарядки, в доме выбило автоматические выключатели, и он остался без света.

Об этом пишет «Украинская правда».

«Иногда у меня нет сил даже на свой домовой чат. Я живу на Оболони. И соседи порой так наивны! К примеру, один заряжает от домашней розетки свою Tesla. И удивляется, почему в доме автоматы срабатывают и свет исчезает», — цитирует УП одного из энергетиков.

Сотрудник ДТЭК пожаловался, что люди не понимают, что сети старые, некоторые не менялись с 1960-х, и они не рассчитаны на эти нагрузки в условиях, когда энергосистему обстреливают каждый день.

В Сети также публикуют видео, где после девяти дней без света жители дома на Русановской набережной снова получили электроснабжение, но не обошлось без конфликта — соседи ссорятся из-за того, что один из жителей поставил свой электрокар на зарядку прямо из квартиры.

Напомним, в Киеве ДТЭК ввел временные графики отключений света. Несмотря на существенный дефицит электроэнергии в столице, энергетикам удалось ввести временный режим отключений, чтобы жители могли ориентироваться в планировании своего времени.