Собака спасла жизнь хозяина

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Во время массированной атаки РФ на Киев в ночь на 17 июня 2025 года собака спасла своего хозяина от гибели.

Об этом рассказала бабушка парня Екатерина Лесная.

Женщина рассказала, что ее старший внук Алексей спустился на первый этаж, когда стало громко, и уже думал заходить обратно в квартиру. Но собачка убежала, и юноша бросился на его поиски.

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«Алексей стоял в подъезде на первом этаже. Собирался возвращаться в квартиру, но от взрыва где-то рядом собачка вырвалась и убежала, и он побежал за ней. Через мгновение — удар. Это и спасло ему жизнь. Собачка исчезла после удара. Внука оглушило, еще долго не мог прийти в себя, особенно когда увидел, что его подъезда нет. Остался в кроссовках и домашней одежде», — рассказала она.

Пока собаку, спасшую жизнь своему хозяину, не удалось найти. Екатерина Лисова просит сообщить ей, если кто-то видел собачку поблизости.

Напомним, что в результате атаки РФ на Киев 17 июня 2025 года погибли 28 человек и более 140 были травмированы.

Из них 23 погибших — жители разрушенного подъезда в многоэтажном доме в Соломенском районе.

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