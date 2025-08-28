"Со всего 4 этажа, пожалуй, только мы выжили": что говорят жители разрушенного дома в Киеве

Удар по Киеву 28 августа

Реклама

В Дарницком районе Киева в результате сегодняшней российской атаки был разрушен пятиэтажный жилой дом. По состоянию на 18:00 известно о 19 погибших, из них четверо детей.

Что говорят уцелевшие жильцы дома об ударе и своем спасении, пишет «Суспильне».

В ГСЧС отметили, что им неизвестно, сколько точно людей находилось в доме на момент атаки. Поэтому проводить поисково-аварийные работы спасатели будут до тех пор пока не убедятся, что под завалами никого нет.

Реклама

Дочь госпожи Екатерины Яна погибла в своей квартире. Семья Яны жила на последнем этаже пятиэтажки, по которому пришелся удар. Муж погибшей находится в больнице в тяжелом состоянии, 11-летний сын — имеет сломанную руку.

«Я утром очнулась, читаю новости: в Дарницком районе в пятиэтажку попали. Думаю: Боже, только бы не в доме Яны. Мне как-то сразу такое в голову ударило. Когда сын Саша позвонил и говорит: „Мама, Они нет“ Я спрашиваю: „Как нет? А он: „Да их дом полностью разбили“. Нет моей Яны теперь», — плачет женщина.

Другая жительница дома Лариса Масюк имела квартиру на четвертом этаже дома, куда и пришелся основной удар. Говорит, что она и ее муж выжили — настоящее чудо, ведь ее соседи не выходят на связь.

«Это было где-то в 3:20. Первый прилет был громкий, в ямку, а второй сразу в наш дом. Все посыпалось: штукатурка, туман, дым. Ничего не помню. Муж меня вытаскивал. Затем быстро приехали пожарные. Наша квартира уже горела, и нас по стремянке спустили на первый этаж. Со всего четвертого этажа этого крыла, пожалуй, только мы выжили. Пятый полностью, и четвертый полностью», — рассказывает женщина.

Реклама

Киевлянка Юлия примчалась на место прилета, как только узнала. В разрушенном будке жил ее брат Артем. Его квартира — на пятом этаже и ее привалило крышей. Дозвониться своему 34-летнему брату Юлия не может.

«Он заходил в сеть в семь утра, тогда был онлайн. Сейчас телефон не отвечает, и мы надеемся, что он там жив. Хочется поскорее увидеть, что там… Но там еще ничего не разбирали», — говорит Юлия.

Житель разрушенного дома Вячеслав рассказывает, что во время воздушной тревоги спустился в укрытие. Оно расположено в подвале этого же дома. После взрыва сработало аварийное отключение электроэнергии, на головы людей посыпались пыль, песок, штукатурка. Тогда семья решила выбраться из укрытия.

«Моя жена с сыном вышли первыми. И сразу случился еще один прилет. Думаю, что снова ракета, потому что мы были оглушены. Прилет был очень сильный. Но, слава Богу, потом мы потихоньку выбрались по развалинам», — рассказал мужчина.

Реклама

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Женщина ищет ДОЧКУ с ВНУЧКОЙ, а МУЖ — ЖЕНУ! РОДНЫЕ возле РУИН в КИЕВЕ надеются на ЧУДО!

Напомним, 28 августа РФ ударила «Кинжалами», дронами и крылатыми ракетами по Украине. Россияне выпустили 598 БПЛА и 20 крылатых ракет Х-101.