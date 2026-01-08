Кони Пржевальского / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Пока заповедные территории Киевщины засыпает снегом, специалисты Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника успокаивают: местные обитатели чувствуют себя прекрасно. В частности, кони Пржевальского демонстрируют удивительную выносливость, несмотря на морозы и метели.

Секрет стойкости коней Пржевальского

Секрет стойкости этих животных кроется в их происхождении. Современные кони Пржевальского — это потомки диких скакунов из суровых полупустынь Монголии. Для их предков резкие перепады температур, каменистые холмы и дефицит воды были обыденностью.

А вот на территории Чернобыльского заповедника — совсем другое дело. Где бы ни очутился конь — в лесу, на лугах, бывших полях или в оврагах — корма для копытных здесь достаточно.

Животные легко переносят украинскую зиму благодаря густой шерсти и умению добывать корм из-под снега.

«И даже снег для лошадей не страшен, поскольку, как в известной поговорке — по колено!» — говорится в сообщении под видео.

Дикие скакуны продолжают уверенно осваивать просторы Полесья, доказывая, что они здесь — настоящие хозяева.

