Сможет ли Россия "заморозить" Киев: эксперт назвал худший сценарий

Блэкаут

Россия не сможет «заморозить» крупные города, несмотря на атаки на энергетику. Эксперт объяснил, что у Киева есть «дополнительные источники тепла», кроме ТЭЦ.

Такое мнение 24 канала озвучил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Он наметил, при каких условиях в столице мог бы произойти коллапс. Это сценарий, на который, по всей видимости, и рассчитывает враг.

По его словам, если в Киеве будут отключены ТЭЦ и в течение 3 дней при температуре -10 градусов и ниже не будет перспектив восстановления, столица должна объявлять слив воды из домов и эвакуацию.

«Если на ТЭЦ разрушены котлы и нет уверенности, что они через несколько дней заработают, то здесь говорится о техногенной катастрофе», — отметил Харченко.

Почему Россия не достигнет своей цели

Однако эксперт сразу подчеркнул, что такой апокалиптический сценарий был бы реальным, если бы в Киеве не было других источников тепла.

«В Киеве, кроме ТЭЦ, они есть. Кроме того, люди воспользуются возможностью хоть немного отапливаться электричеством», — объяснил он.

Именно наличие «плана Б» в крупных городах разрушает планы окупантов.

«Поэтому шансов на реальное замерзание системы в столице или другом большом месте немного. Я не верю, что россияне способны реализовать такие риски», — подчеркнул Александр Харченко.

Напомним, отдельные тепловые электростанции ДТЭК получили удары сразу 5–6 баллистическими ракетами во время последних атак РФ. Самое массированное применение баллистики стало новой характеристикой ударов по энергетике. Он отметил, что скорость восстановления зависит от эффективности ПВО, наличия резервного оборудования, финансирования и работы специалистов.