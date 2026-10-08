Пожар в Киеве после удара со стороны РФ

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Российские войска вечером 7 октября ударили дронами по Киеву: под ударом находились Оболонский и Деснянский районы. Атака унесла жизни четырех человек, еще 12 получили ранения.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

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В Оболонском районе вражеский беспилотник попал во двор между жилыми домами. В результате атаки погибли два человека, еще семеро получили ранения. Среди пострадавших — 12-летний мальчик и 16-летняя девушка.

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Как сообщили в ГСЧС, после удара во дворе жилого дома на Оболони загорелся припаркованный автомобиль. Пожар спасатели оперативно потушили. Недалеко от машины сотрудники ГСЧС также обнаружили тело погибшей женщины.

Еще один российский дрон атаковал жилой дом в Деснянском районе. Там погибли две женщины, а пятеро жителей получили ранения. Среди пострадавших две маленькие девочки в возрасте одного и шесть лет.

На местах попаданий работали спасатели, полицейские, медики и другие экстренные службы.

Всего в результате российской атаки, которая произошла накануне, в Киеве погибли шесть человек, еще 21 человек пострадал.

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Последствия атаки на Киев 7 октября

Последствия атаки на Киев 7 октября

Последствия атаки на Киев 7 октября (5 фото) © Национальная полиция Украины © Национальная полиция Украины © Национальная полиция Украины © Национальная полиция Украины © Национальная полиция Украины

Напомним, ранее сообщалось, что 7 октября в Соломенском районе столицы из-за падения обломков в результате российской атаки возник пожар в пятиэтажном жилом доме. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о двух пострадавших в результате российского удара.

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