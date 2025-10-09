Пожар на Киевщине: мужчина погиб в огне — что стало причиной возгорания

Полиция расследует гибель мужчины в пожаре на Киевщине / © www.youtube.com/Поліція Київщини

Полиция Киевской области начала досудебное расследование обстоятельств смертельного пожара, произошедшего накануне в Вышгородском районе. В результате возгорания дачного дома в селе Хотяновка погиб 39-летний мужчина, а владелец жилья получил ожоги.

Полиция Киевской области сообщила об этом 9 октября.

По информации правоохранителей, 8 октября около 17.10 с территории одного из садовых обществ в Хотяновке поступило сообщение о пожаре.

Как выяснили полицейские на месте происшествия, на момент возгорания внутри дачного дома находились двое мужчин.

41-летний владелец дома получил ожоги, но сумел спастись, выбравшись на улицу через окно.

К сожалению, 39-летний гость владельца погиб — его тело было обнаружено пожарными внутри дома.

Предварительной причиной воспламенения называют неосторожное обращение с электрическим обогревателем. По данным следствия, мужчины могли оставить прибор включенным на ночь для обогрева помещения.

Окончательные причины пожара и технические заключения со временем предоставят работники ГСЧС.

Следователи Вышгородского управления полиции открыли уголовное производство по факту нарушения установленных правил пожарной или техногенной безопасности, повлекшее гибель человека (ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины). В настоящее время идет дальнейшая проверка для выяснения всех обстоятельств трагедии.

В связи с началом отопительного сезона и распространением использования альтернативных источников обогрева полиция Киевщины призывает граждан быть максимально осторожными и строго соблюдать правила безопасной эксплуатации электрических приборов и обогревателей.

