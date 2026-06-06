Смертельное ДТП в Киеве: всплыли детали о водителе, убившем четырех человек

Авария в Киеве. / © Киевская городская прокуратура

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Вечером 49-летний водитель Mercedes совершил смертельное ДТП на Караваевых дачах в Соломенском районе Киева. Виновник аварии совершил 39 нарушений ПДД, из которых большинство именно за превышение скорости.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

По его словам, только в течение 2025-го водитель совершил 18 нарушений. Кроме того, в марте этого года он совершил аварию, в которой обошлось без травмированных.

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«Штраф 340 грн — это достаточно для того, чтобы нарушитель так не поступил в будущем? Во многих странах, кроме актуальных к правонарушению штрафов, действуют механизмы, позволяющие реагировать именно на систематическое опасное поведение водителя. Если человек регулярно пренебрегает ПДД, это должно быть сигналом для государства и общества потенциальной опасности для других участников дорожного движения», — подчеркнул Белошицкий.

Водитель, совершивший аварию на Чоколовском бульваре в Киеве. / © Алексей Билошицкий

Авария в Киеве — что известно о водителе

Киевская городская прокуратура сообщила, что водитель — житель Херсонщины. По предварительным данным, его неоднократно привлекали к административной ответственности за превышение скорости. Также он является участником четырех ДТП, два из которых произошли в этом году.

Кроме того, УП со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщила, что водитель 1976 года рождения. Он возглавляет религиозную общину.

В пресс-службе полиции Киева 6 июня сообщили, что водителя, совершившего смертельное ДТП, задержали в процессуальном порядке. Он находится под конвоем. Следователи начали уголовное производство по статье «нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких человек».

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Напомним, 5 июня на Чоколовском бульваре автомобиль на скорости влетел в подземный переход. В момент аварии там находились люди. Прямо на месте ДТП погибли четыре человека: 12-летний мальчик, 47-летняя женщина и двое полицейских в возрасте 21 и 23 года. Также были травмированы двое мужчин и женщина.

Дата публикации 11:28, 06.06.26 Количество просмотров 21 Ужасное ДТП на Кардачах: вживую с места в Киеве, где автомобиль влетел в переход и погибли люди

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