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- Киев
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Смертельное ДТП на Киевщине: фура с цистерной опрокинулась и загорелась — что с водителем
В Киевской области возле Яготина грузовик DAF с цистерной врезался в отбойник, перевернулся и загорелся.
В Киевской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика DAF с цистерной. После столкновения с отбойником фура опрокинулась, а газоконденсат, перевозивший автомобиль, загорелся. Водитель погиб на месте.
Об этом сообщили в полиции в Киевской области.
Авария произошла 14 ноября около 20:35 на 115 километре автодороги Киев-Харьков, вблизи села Богдановка Бориспольского района.
По предварительным данным правоохранителей, 40-летний водитель седлового тягача DAF с цистерной двигался в направлении Харькова. Человек не справился с управлением и врезался в металлический дорожный отбойник.
От удара грузовик опрокинулся. После этого произошло возгорание газоконденсата, находившегося в цистерне. В результате аварии водитель получил смертельные травмы и погиб на месте происшествия.
По факту ДТП следователи Бориспольского районного управления полиции начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.
Обстоятельства и причины аварии устанавливаются правоохранителями.
Масштабное ДТП парализовало трассу
Напомним, на днях ТСН.ua уже сообщал о жутком ДТП на Киевщине, что парализовало движение одной из главных магистралей страны — по трассе Киев-Харьков.
Действительно, на трассе М-03 Киев-Харьков в Киевской области произошло масштабное ДТП с участием грузовика, который перевозил опасный груз. Цистерна с газовым конденсатом опрокинулась и загорелась.
Тогда ТСН.ua сообщили источники в ГСЧС Киевской области, что в результате аварии погиб один человек. К сожалению, это подтвердили в полиции официально.