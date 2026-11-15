ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
235
Время на прочтение
2 мин

Смертельное ДТП на Киевщине: фура с цистерной опрокинулась и загорелась — что с водителем

В Киевской области возле Яготина грузовик DAF с цистерной врезался в отбойник, перевернулся и загорелся.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Смертельное ДТП на Киевщине: фура с цистерной опрокинулась и загорелась — что с водителем

Вблизи села Богдановка произошло смертельное ДТП с участием грузовика с цистерной / © Полиция Киевской области

В Киевской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика DAF с цистерной. После столкновения с отбойником фура опрокинулась, а газоконденсат, перевозивший автомобиль, загорелся. Водитель погиб на месте.

Об этом сообщили в полиции в Киевской области.

Авария произошла 14 ноября около 20:35 на 115 километре автодороги Киев-Харьков, вблизи села Богдановка Бориспольского района.

По предварительным данным правоохранителей, 40-летний водитель седлового тягача DAF с цистерной двигался в направлении Харькова. Человек не справился с управлением и врезался в металлический дорожный отбойник.

От удара грузовик опрокинулся. После этого произошло возгорание газоконденсата, находившегося в цистерне. В результате аварии водитель получил смертельные травмы и погиб на месте происшествия.

По факту ДТП следователи Бориспольского районного управления полиции начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются правоохранителями.

Масштабное ДТП парализовало трассу

Напомним, на днях ТСН.ua уже сообщал о жутком ДТП на Киевщине, что парализовало движение одной из главных магистралей страны — по трассе Киев-Харьков.

Действительно, на трассе М-03 Киев-Харьков в Киевской области произошло масштабное ДТП с участием грузовика, который перевозил опасный груз. Цистерна с газовым конденсатом опрокинулась и загорелась.

Тогда ТСН.ua сообщили источники в ГСЧС Киевской области, что в результате аварии погиб один человек. К сожалению, это подтвердили в полиции официально.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie