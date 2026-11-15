Смертельное ДТП на Киевщине: фура с цистерной опрокинулась и загорелась — что с водителем

Вблизи села Богдановка произошло смертельное ДТП с участием грузовика с цистерной / © Полиция Киевской области

Реклама

В Киевской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика DAF с цистерной. После столкновения с отбойником фура опрокинулась, а газоконденсат, перевозивший автомобиль, загорелся. Водитель погиб на месте.

Об этом сообщили в полиции в Киевской области.

Реклама

Авария произошла 14 ноября около 20:35 на 115 километре автодороги Киев-Харьков, вблизи села Богдановка Бориспольского района.

Реклама

По предварительным данным правоохранителей, 40-летний водитель седлового тягача DAF с цистерной двигался в направлении Харькова. Человек не справился с управлением и врезался в металлический дорожный отбойник.

От удара грузовик опрокинулся. После этого произошло возгорание газоконденсата, находившегося в цистерне. В результате аварии водитель получил смертельные травмы и погиб на месте происшествия.

По факту ДТП следователи Бориспольского районного управления полиции начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются правоохранителями.

Реклама

Масштабное ДТП парализовало трассу

Напомним, на днях ТСН.ua уже сообщал о жутком ДТП на Киевщине, что парализовало движение одной из главных магистралей страны — по трассе Киев-Харьков.

Действительно, на трассе М-03 Киев-Харьков в Киевской области произошло масштабное ДТП с участием грузовика, который перевозил опасный груз. Цистерна с газовым конденсатом опрокинулась и загорелась.

Тогда ТСН.ua сообщили источники в ГСЧС Киевской области, что в результате аварии погиб один человек. К сожалению, это подтвердили в полиции официально.

Новости партнеров

Новости партнеров