Смерть во дворе многоэтажки: молодые люди забили мужчину из-за замечаний (фото)

Молодые люди избили киевлянина до смерти за замечания / © УНІАН

Реклама

Суд в Киеве рассмотрит дело молодых людей, которые убили мужчину из-за мелкого конфликта. Трагедия произошла у спортивной площадки в Святошинском районе столицы.

Об этом сообщает полиция Киева.

По данным следствия, 34-летний киевлянин сделал замечание двум 24-летним мужчинам, которые громко вели себя и распивали алкоголь во дворе многоэтажного дома. Реакция молодых людей оказалась агрессивной — они набросились на мужчину и начали его избивать.

Реклама

В Киеве будут судить двух парней, которые до смерти избили прохожего за замечания / © Полиция Киева

После избиения нападавшие скрылись с места происшествия, а один из них забрал у пострадавшего мобильный телефон. Пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимацию, однако спасти его жизнь врачам не удалось — от полученных травм он скончался.

В Киеве будут судить двух парней, которые до смерти избили прохожего за замечания / © Полиция Киева

Злоумышленники оперативно задержаны, и на период досудебного расследования они находились под стражей.

В настоящее время обвинительный акт передан в суд. За совершенное мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в селе в Закарпатье группа туристов на квадроциклах избила местных жителей. Приезжие самовольно заехали в частный двор, а после замечаний от хозяина, избили его и угрожали жене.