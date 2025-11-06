Смерть сына актеров после ВЛК: в Специализированной прокуратуре в сфере обороны назвали официальную причину

Роман Сопин / © из соцсетей

В Специализированной прокуратуре в сфере обороны объяснили официальную причину смерти мобилизованного Романа Сопина.

В ответ на запрос нардепа Алексея Гончаренко сообщили, что 18 октября Сопина доставили в Подольский ТЦК в Киеве. На следующий день он прошел ВЛК, а уже в пункте приема воинской части потерял сознание. Мужчине оказали медицинскую помощь, но спасти не смогли. 24 октября 2025 года Сопин скончался.

По данным судебно-медицинского эксперта, причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма, полученная в результате падения в бессознательном состоянии. Других телесных повреждений не обнаружено.

Также предварительно установлены признаки инсультного состояния, поэтому назначены дополнительные экспертизы для уточнения причин смерти.

Ответ от Специализированной прокуратуры в сфере обороны

Расследование продолжается, о подозрении никому не сообщалось.

Напомним, ранее журналистка Дарья Трунова, которая первой сообщила о смерти мобилизованного Романа Сопина, опубликовала заключение экспертизы, в которой говорилось, что погибший получил травму тупым предметом, повлекшим черепно-мозговую травму.

Что известно о гибели Романа Сопина

Напомним, о смерти Романа Сопина стало известно 24 октября. Роман умер в возрасте 43 лет, он был сыном актеров театра Beat Олега и Ларисы Сопиных.

Мужчина попал в больницу после тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы и кровоизлияния, полученных после пребывания в Подольском ТЦК. После этого Сопин впал в кому. По словам журналисток и подруг семьи, мужчину «мобилизовали», а умер он на следующий день после того, как впал в кому.

Полиция Киева открыла уголовное производство по факту смерти, предварительно отметив, что мужчина «упал на пол и травмировался» в помещении распределительного пункта.

Родители не верят в версию об эпилепсии и падении Романа, озвученной врачами и представителями ТЦК.