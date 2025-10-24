Смерть после ВВК: что известно о гибели сына киевских актеров

Мужчина умер после суток пребывания в коме

Дополнено новыми материалами

В Киеве умер 43-летний мужчина Роман Сопин, который находился в коме после военно-врачебной комиссии.

Об этом сообщила подруга семьи Романа журналистка и ведущая Анжелика Сизоненко в соцсетях.

Ведущая уточнила, что Роман умер на следующий день после того, как впал в кому после ВВК.

По словам ведущей, ТЦК, где находился Роман Сопин, официальных комментариев не дает. Только говорят, что он якобы упал, возможно, мол, эпилепсия, которой у него никогда не было.

Журналистка уточнила, что мужчина был сыном актеров театра Beat Олега и Ларисы Сопиных.

В свою очередь, журналистка и ведущая Дарина Трунова сообщила некоторые детали этой трагедии.

«Если бы я не слышала эту историю лично и это не были бы мои друзья, не поверила бы, что такое возможно. Поэтому прошу огласки. Итак. Сына моих друзей — Олег и Ларисы Сопиных — мобилизовали. Ну как, нельзя говорить «бусифицировали», но так и было. Он позвонил родителям и сообщил, что ему нужно привезти вещи. Передать их на следующий день. В это время он проходил ВЛК. На следующий день уже позвонили из больницы, что у сына закрытая черепно-мозговая травма настолько серьезна, что пришлось безотлагательно делать трепанацию черепа», — пишет Дарина.

На вопрос, как это произошло, врачи говорят, что якобы Роман упал. Но как, где, когда и почему, — никто сказать не может. Зато выдвинули версию: возможно, у него была эпилепсия.

«Предварительно военная часть, откуда Романа могли везти в больницу, — это 71 отдельная егерская бригада Десантно-штурмовых войск ВС Украины», — уточнила Дарья Трунова.

Так что результат такой мобилизации: мужчина сначала впал в кому в больнице. Шансов выжить давали мало. Через день он умер.

«Но! Полиция Подольского района не открыла уголовное производство. Поэтому родители подали заявление в Государственное бюро расследований по статьям умышленное телесное повреждение, незаконное лишение свободы и небрежное отношение к военной службе. Еще раз отмечу! Сын не отказался от службы. Но что произошло за одну ночь после задержания работниками ТЦК, что человек оказался в больнице с разбитым черепом и кровоизлиянием вот вопрос!» — пишет журналистка.

Что говорят в полиции

Полиция Киева отреагировала на инцидент и начала уголовное производство по факту смерти мужчины, получившего травмы в помещении распределительного пункта.

«Предварительно установлено, что 43-летний киевлянин, находясь в помещении распределительного пункта в Подольском районе, упал на пол и получил травмы. Присутствующие мобилизованные оказывали ему домедицинскую помощь», — говорится в сообщении полиции Киева.

На данный момент правоохранители опросили более десятка свидетелей.

Следователи Подольского управления полиции внесли этот факт в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 Уголовного кодекса Украины.

Для установления причины смерти тело направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы. Расследование продолжается.

Напомним, в Киеве 17 октября двое полицейских избили мужчину возле Голосеевского районного ТЦК. Пострадавшему, лежавшему на пороге микроавтобуса, нанесли 10-15 ударов руками и ногами по голове и телу.