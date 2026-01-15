Смерть пациентки во время имплантации ягодиц: в Киеве будут судить пластического хирурга

В Киеве во время пластической операции по имплантации ягодиц умерла женщина / © unsplash.com

Реклама

В Киеве направили в суд дело в отношении пластического хирурга, пациентка которого умерла во время операции по имплантации ягодиц.

Об этом сообщили в полиции столицы.

«При проведении пластической операции врач ненадлежаще выполнил свои профессиональные обязанности, нарушив требования медицинских протоколов и инструкций по применению лекарственных средств», — говорится в сообщении ведомства.

Реклама

Во время операции состояние женщины резко ухудшилось — у нее остановилось сердце. Несмотря на реанимационные мероприятия, спасти пациентку не удалось.

В ходе досудебного расследования установлено, что при операции использовали раствор Кляйна, в котором вместо лидокаина был применен раствор лонгокаина в дозировке, что значительно превышает допустимую дозу.

«Это, а также другие нарушения протоколов оказания медицинской помощи и стали причиной смерти пациентки. Указанные нарушения находятся в прямой причинно-следственной связи со смертью женщины», — отметили в свою очередь в прокуратуре.

Следствие пришло к выводу, что выявленные нарушения находятся в прямой причинно-следственной связи со смертью пациентки. Действия врача квалифицировали по ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины — ненадлежащее исполнение медицинским работником профессиональных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия.

Реклама

Санкция статьи предусматривает лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до пяти лет, или исправительные работы до двух лет, или ограничение или лишение свободы сроком до двух лет.

Напомним, в Британии скончалась 33-летняя мать пятерых детей. Произошло после того, как она совершила популярную косметическую процедуру.