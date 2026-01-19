Смерть 8-летнего ребенка в больнице Киева: педиатр получила подозрение после ошибочного диагноза

Одна из больниц Киева / © Полиция Киева

В Киеве в одной из больниц умерла 8-летняя девочка. Полицейские объявили о подозрении врачу-педиатру.

Об этом сообщила полиция Киева в Telegram.

В полиции рассказали, что ребенка доставили в больницу бригадой скорой помощи с жалобами на затрудненное дыхание, кашель и осиплость голоса. Мать сообщила, что дочь болела несколько дней и лечилась дома, однако ее состояние внезапно ухудшилось.

«При осмотре врач-педиатр приемного отделения неверно оценила состояние ребенка, установив ему диагноз острого ларинготрахеита и назначила только симптоматическое лечение. Девочка с мамой была переведена в палату, где за три часа ее состояние критически ухудшилось — она потеряла сознание. Медики приступили к реанимационным мероприятиям, однако спасти ребенка не удалось», — говорится в сообщении.

Эксперты установили, что смерть малолетней наступила в результате тяжелого сепсиса и двусторонней гнойной пневмонии, которые развивались несколько дней. Следствие пришло к выводу, что из-за ошибочного диагноза и ненадлежащего лечения, назначенного врачом, ребенок не получил необходимой медицинской помощи.

В частности, ей должны были назначить дополнительную антибактериальную терапию и наблюдать ее состояние, в то время как девочка в критическом состоянии фактически осталась без присмотра медицинского персонала.

