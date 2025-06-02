Служба безопасности Украины предотвратила серию терактов в Киеве (фото)

© СБУ

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В Киевезадержан российский агент, который готовил серию взрывов с использованием самодельных взрывных устройств. Целью терактов были автомобили, принадлежащие украинским военнослужащим.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Террорист имел задачу взорвать не менее трех машин, при этом российские спецслужбы планировали активировать взрывчатку дистанционно — вместе с владельцами авто.

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По оперативной информации, задержанным оказался житель Киева, официально безработный. Российские спецслужбы завербовали его через Telegram-канал, где обещали быстрый заработок. Перед основной задачей он выполнял несколько «тестовых» поджогов в столице, после чего получил инструкции по изготовлению взрывчатки и поиску целей среди авто военных.

Для конспирации агент арендовал отдельную квартиру в Киеве, где и был задержан во время подготовки к диверсии. Во время обыска сотрудники СБУ обнаружили два мобильных телефона, которые должны были служить дистанционными детонаторами, а также еще один гаджет, который планировали установить на месте взрыва для съемки теракта в реальном времени.

© СБУ

Следователи СБУ задокументировали каждый этап подготовки к преступлению. Фигуранту уже сообщено о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины, предусматривающим ответственность за приготовление к террористическому акту, совершенному по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 УКУ). Ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Сейчас агент находится под стражей и активно сотрудничает со следствием. Он предоставляет подробные показания о своих российских кураторах и каналах связи. СБУ подчеркивает, что это задержание — часть системной работы по выявлению агентурной сети РФ, которая действует под прикрытием «гражданских» лиц, в том числе через интернет-платформы.

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Операция проводилась под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора. СБУ отмечает, что делает все возможное, чтобы не допустить терактов и сохранить жизнь гражданских и военных в тыловых регионах.

Напомним, недавно СБУ задержала «крота» ФСБ — курсанта военного института, который по поручению врага должен был скорректировать ракетный удар по объектам своего учебного заведения.

Кроме того, военная контрразведка СБУ задержала «крота» ФСБ и в воинской части на Кировоградщине. Злоумышленником оказался водитель-электрик, который корректировал российские воздушные атаки по центральному региону Украины.