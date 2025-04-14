Слушали российскую музыку в Киеве после трагедии в Сумах: полиция и СБУ нашли молодчиков (видео)

В Киеве подростки слушали российскую музыку — с ними работают сотрудники СБУ / © Полиция Киева

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В Киеве на Подоле в воскресенье, 13 апреля, подростки громко слушали российскую музыку. После замечаний прохожих они стали смеяться и делать песню громче. Это произошло спустя несколько часов после баллистической атаки РФ по Сумам. Местная жительница записала на видео нарушение и опубликовала в соцсети. В подписи к видео женщина отметила, что одна из девушек извинилась и пообещала проконтролировать ситуацию. Однако, по свидетельству очевидцев, после замечания подростки включили гимн РФ.

Полицейские Киева и СБУ установили молодых людей, которые слушали российскую музыку на столичном Подоле — они привлечены к административной ответственности.

Об этом сообщает полиция Киева.

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«Вчера во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили видео, на котором группа парней на улице громко включила музыку российских исполнителей. Несмотря на замечания прохожих и напоминание о трагедии в Сумах, где в результате ракетной атаки погибли люди, молодые люди не выключили российский трек, а сделали музыку громче и начали глумиться над гражданами», — говорят в полиции.

Подростки, которые слушали российскую музыку на Подоле / © Полиция Киева

После этого правоохранители установили личности всех нарушителей — это двое 17-летних местных жителей, а также 20-летний житель Киевщины. Свои действия они объясняют тем, что находились в состоянии опьянения, поскольку накануне употребляли алкогольные напитки, приобретенные старшим товарищем.

В Киеве подростки слушали российскую музыку — с ними работают сотрудники СБУ / © Полиция Киева

В Киеве подростки слушали российскую музыку — с ними работают сотрудники СБУ / © Полиция Киева

В Киеве подростки слушали российскую музыку — с ними работают сотрудники СБУ / © Полиция Киева

В Киеве подростки слушали российскую музыку — с ними работают сотрудники СБУ / © Полиция Киева

Полицейские составили на нарушителей административные материалы по статьям 173 (мелкое хулиганство) и 178 (распитие спиртных напитков в общественных местах и появление в общественных местах в пьяном виде) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Родители нарушителей также привлечены к ответственности за невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей (ст. 184 КУоАП).

В настоящее время с молодыми людьми работают сотрудники Службы безопасности Украины.

Дата публикации 11:36, 14.04.25 Количество просмотров 15 В Киеве подростки слушали российскую музыку - с ними работают сотрудники СБУ

Напоминаем, несовершеннолетние «мажоры» спровоцировали скандал в центре Киева: стало известно, чьи это дети.