Сложная ситуация в Киеве: спасатели развернули палаточные пункты обогрева (фото, видео)

В Киеве продолжаются масштабные аварийно-восстановительные работы. Задействованы все подразделения ГСЧС Украины и дополнительные силы других регионов. На объектах работают верхолазы и специальное подразделение Дельта.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил об этом 25 января.

Как рассказал министр, условия работы чрезвычайно сложны: мороз, значительная физическая нагрузка и истощение спасателей. Сегодня, 25 января, к сожалению, произошла трагедия — погиб опытный работник службы.

«Я хотел бы высказать искренние слова поддержки его семьи. Война забирает не только на фронте, но и здесь, в тылу», — отметил Игорь Клименко.

Масштабная помощь киевлянам

Как рассказал министр, в Киеве развернули 91 палатку. 71 из них — на левобережье.

После мониторинга нужд граждан установлены палатки непосредственно возле жилых домов, где проживает от 12 до 14 тысяч киевлян. Люди смогут согреться, зарядить гаджеты и выпить горячий чай».

В Киеве развернута 91 палатка, 71 — на левобережье

«Мы приняли решение развернуть два больших комплекса палаток, один из них рассчитан минимум на 300 человек. Здесь предусмотрены места для маломобильных людей и медицинская помощь. Для этого работают 15 медицинских фельдшерских бригад на круглосуточной основе», — добавил Клименко.

Также вдвое увеличено присутствие полиции в этих районах, а в каждой палатке дежурят два спасателя и один полицейский.

«Это позволяет оперативно оказывать помощь в любое время суток», — пояснил министр.

На аварийных объектах в Киеве работает около 600 спасателей

«Мы доводим информацию о проблемах до органов местного самоуправления, чтобы они могли оперативно устранять неполадки в инфраструктуре и обеспечить тепло и электроэнергию в домах граждан», — отметил министр.

По его словам, на аварийных объектах в Киеве работает около 600 спасателей, которые дежурят из-за высоких нагрузок и температуры около -10°C. Высота работ достигает от 20 до 60 метров, а повышенная сырость ночью усложняет задачу.

Параллельно в столице работает более 90 пунктов обогрева ГСЧС, дополнительные палатки разворачиваются во дворах многоэтажек, а сотрудничество с World Central Kitchen и Красным Крестом обеспечивает жителей горячей едой и базовой помощью.

В кризисных условиях важно не только присутствие служб, но реальные ежедневные действия для людей.

Напомним, удары врага по украинским ТЭЦ и котельным, морозы и советская система отопления привели к масштабным отключениям тепла, в частности, в Киеве. Об этом пишут западные СМИ.

Больше всего от российских ударов страдает столица Украины, остающаяся главной целью российских обстрелов.