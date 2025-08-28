- Дата публикации
Киев
333
2 мин
Словакия осудила ночной удар по Киеву, но о главном умолчала: детали
Братислава осудили обстрелы столицы, но промолчали о России, которая совершила свой очередной удар по мирному населению.
Словакия осудила очередную ночную атаку армии РФ по Киеву. Впрочем, Братислава не вспомнила Россию, которая и нанесла удары и убила мирных украинцев.
Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Словакии в сети Х.
Словацкое министерство подчеркнуло, что ночью в очередной раз были совершены удары по объектам гражданской инфраструктуры, что "привело к новым жертвам среди гражданского населения, в том числе детей в Киеве". Вспомнила Братислава о повреждении здания представительства Евросоюза, где также работают словацкие сотрудники.
"Словакия последовательно осуждает атаки на гражданское население - будь то в Украине, Газе или где-либо. Такие действия подрывают усилия, направленные на достижение мира, которые необходимо осуществлять безотлагательно и справедливо в нашем регионе или в регионе Ближнего Востока", - подчеркнули в словацком МИД.
В министерстве также добавили, что мир "не должны восприниматься как должное".
Как сообщалось, Китай после массированной атаки РФ сделал заявление. Пекин призвал создать условия для урегулирования войны в Украине политическими методами. Мол, это поможет снизить уровень эскалации и создать условия для политического урегулирования "кризиса".
Между тем, европейские союзники Украины были значительно резче в своих комментариях. Отметим, что из-за ночного удара было повреждено представительство ЕС в Украине. В частности, глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас требует от России прекратить убийства и вести переговоры о мире. По ее словам, пока мир ищет путь к миру, Москва отвечает ракетами.