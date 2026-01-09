Слив воды из систем отопления в Киеве: что это значит для жителей

Многоквартирный дом в Киеве

Слив воды из систем отопления в Киеве не означает длительного отключения теплоснабжения в домах киевлян. Это обычная техническая процедура для проведения аварийно-ремонтных работ во время морозов.

Об этом заявил заместитель министра образования и науки Украины и председатель фракции «Слуги народа» в Киевсовете Андрей Витренко.

Он призвал не верить «страшилкам», которые распространяют в соцсетях.

«КГГА уже объяснила: это техническая процедура, которую применяют во время аварий/обстрелов, чтобы не „порвать“ трубы морозом, и она не означает длительного отключения тепла», — сообщил чиновник.

Андрей Витренко призвал киевлян:

не распространять непроверенные сообщения из чатов/анонимных каналов;

доверять только официальным источникам и сообщениям от районных служб;

фиксировать проблемы с теплом в доме/районе и писать обращения в управляющую компанию/район, звонить на городские «горячие линии»;

поддерживать соседей: пожилых и одиноких людей, семьи военных.

По словам чиновника, враг стремится к дестабилизации внутри страны через страх и хаос.

«Киев не раз проходил сквозь темноту, без воды и тепла и каждый раз выстоял. Потому что наша сила в единстве и взаимной поддержке», — подытожил он.

Напомним, вечером, 9 января, городские службы планировали восстановить теплоснабжение в части столичных многоэтажек, оставшихся без отопления после массированной атаки на объекты критической инфраструктуры. Днем из-за повреждения сетей без тепла находились около 6 тысяч многоквартирных домов столицы.