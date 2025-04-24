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- Киев
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Слезы и надежды: возле разрушенного РФ дома в Киеве подростки ждут своего друга
Друзья и одноклассники ждут 17-летнего юношу, который может быть под завалами разрушенного российской ракетой дома.
На месте попадание российской ракеты в Святошинском районе Киева с самого утра подростки ждут своего друга, который может быть под завалами. Они показывают фото 17-летнего одноклассника, который с ночи не выходит на связь.
С подростками пообщалась корреспондентка ТСН.
Каждый раз, когда спасатели кого-то достают из-под завалов, они срываются и бегут туда, чтобы увидеть парня в живых. Как раз в момент съема спасатели доставали еще одного живого человека — парня. Юноши надеются, что это их друг.
Напомним, что сегодня РФ нанесла массированный удар по Киеву. По последним данным, погибли 8 человек, еще более 90 пострадали.
В частности, при ударе погибли родные брат с сестрой в возрасте 21 и 19 лет.