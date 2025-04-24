Слезы и надежды: возле разрушенного РФ дома в Киеве подростки ждут своего друга

Украинские дети переживают ужасы войны наравне со взрослыми

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На месте попадание российской ракеты в Святошинском районе Киева с самого утра подростки ждут своего друга, который может быть под завалами. Они показывают фото 17-летнего одноклассника, который с ночи не выходит на связь.

С подростками пообщалась корреспондентка ТСН.

Каждый раз, когда спасатели кого-то достают из-под завалов, они срываются и бегут туда, чтобы увидеть парня в живых. Как раз в момент съема спасатели доставали еще одного живого человека — парня. Юноши надеются, что это их друг.

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Дата публикации 15:27, 24.04.25 Количество просмотров 13 Слезы и надежды: у разрушенного РФ дома в Киеве подростки ждут своего друга

Напомним, что сегодня РФ нанесла массированный удар по Киеву. По последним данным, погибли 8 человек, еще более 90 пострадали.

В частности, при ударе погибли родные брат с сестрой в возрасте 21 и 19 лет.