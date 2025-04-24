ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
704
Время на прочтение
1 мин

Слезы и надежды: возле разрушенного РФ дома в Киеве подростки ждут своего друга

Друзья и одноклассники ждут 17-летнего юношу, который может быть под завалами разрушенного российской ракетой дома.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Украинские дети переживают ужасы войны наравне со взрослыми

Украинские дети переживают ужасы войны наравне со взрослыми

На месте попадание российской ракеты в Святошинском районе Киева с самого утра подростки ждут своего друга, который может быть под завалами. Они показывают фото 17-летнего одноклассника, который с ночи не выходит на связь.

С подростками пообщалась корреспондентка ТСН.

Каждый раз, когда спасатели кого-то достают из-под завалов, они срываются и бегут туда, чтобы увидеть парня в живых. Как раз в момент съема спасатели доставали еще одного живого человека — парня. Юноши надеются, что это их друг.

Напомним, что сегодня РФ нанесла массированный удар по Киеву. По последним данным, погибли 8 человек, еще более 90 пострадали.

В частности, при ударе погибли родные брат с сестрой в возрасте 21 и 19 лет.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie