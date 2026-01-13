Следующая неделя будет тяжелой: эксперт о теплоснабжении киевлян

Отопление в Киеве / © Фото из открытых источников

В Киеве около 800 домов остаются без стабильного теплоснабжения.

Об этом в эфире Эспрессо сообщил глава Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев.

По его словам, больше всего пострадал микрорайон Троещина, расположенный вблизи ТЭЦ-6, где зафиксированы существенные повреждения. Сейчас там продолжаются восстановительные, а не ремонтные работы.

«Я не хочу называть конкретные термины. Ситуация сложная. Мы стараемся максимально обеспечить теплоснабжение, но сейчас 800 домов в Киеве остаются без стабильного тепла», — отметил Игнатьев.

Он подчеркнул, что скорейшее восстановление осложняется нехваткой аварийных запчастей, зависимостью теплогенерации от электроснабжения и значительными повреждениями промышленных объектов.

Эксперт также предупредил о риске ухудшения ситуации в ближайшую неделю из-за разбалансированности теплосетей столицы.

«Нужно быть готовыми к тяжелому сценарию. Теплосеть Киева разбалансирована, возможны прорывы труб. Я лично видел прорывы в Печерском районе, где теплосети поднимают люки даже под припаркованными автомобилями», — объяснил он.

Отдельную проблему, по словам Игнатьева, составляют новые жилые комплексы, зависящие от электроснабжения насосных групп.

Речь идет о 400-800 новостройках, где без электричества невозможно поднять теплоноситель и воду на верхние этажи. Ответственность за эти системы, подчеркнул эксперт, лежит на ОСМД или управляющих компаниях, не всегда имеющих генераторы или резервное питание.

«Без мощных генераторов невозможно обеспечить ни тепло, ни воду. Инверторы с аккумуляторами быстро разряжаются, особенно при продолжительных отключениях и в мороз», — добавил он.

В целом, по оценкам эксперта, в Киеве в зоне риска находятся 1200–1300 многоэтажек из более чем 8 тысяч жилых домов столицы.

Часть из них будет зависеть от графиков подачи электроэнергии, другая — от работы аварийных бригад, которых в Киеве работает около 200.

Также существует риск сбоев в работе канализационных насосных станций, что может привести к затоплению подвалов и подземных паркингов.

«Без стабильной работы насосов есть опасность затопления нечистотами. В Харькове в прошлом году на генераторы для водоканала потратили 2,2 млрд грн, в Киеве же такая система до сих пор недостаточно защищена», — подытожил Игнатьев.

Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко заявил, что ремонтно-восстановительные работы по теплоснабжению продолжаются круглосуточно.

Мы ранее информировали, что в течение следующей недели в Киеве будут оставаться жесткие отключения света. В частности, еще и потому, что сильные морозы увеличивают потребление электроэнергии.