- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 329
- Время на прочтение
- 1 мин
Сколько людей пока без света в Киеве: в ДТЭК рассказали
Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы ликвидировать последствия вражеской атаки, однако значительная часть столицы все еще остается обесточенной.
В Киеве продолжаются работы по возобновлению электроснабжения после ночного массированного обстрела энергетической инфраструктуры. Специалистам уже удалось вернуть свет в дома значительной части горожан, однако ситуация остается сложной.
Об этом пишет ДТЭК.
В результате атаки российских войск на энергообъекты столицы произошел масштабный сбой в системе электроснабжения.
Всего без света остались более 335 тысяч киевлян. Удар нанес существенный ущерб сетям, что привело к аварийным отключениям в разных районах города.
Энергетики работают непрерывно, чтобы вернуть питание потребителям. На данный момент электричество уже восстановили в 162 тысячах домов. Еще 173 тысяч семей временно остаются без света.
В ДТЭК отмечают, что первоочередной задачей является заживление объектов критической инфраструктуры (больницы, котельные, водоканалы), а также постепенное возвращение света бытовым потребителям.
«Напомним также, что в столице продолжаются экстренные отключения. Графики бездействуют», — подчеркнули в ДТЭК.
Напомним, в результате вражеских обстрелов в Киеве были обесточены объекты водопроводной инфраструктуры, что повлекло за собой масштабные перебои с водоснабжением.
Почти полностью без воды осталось Левобережье столицы Деснянский, Дарницкий и Днепровский районы, а на Троещине вода подается с пониженным давлением.
На Правобережье проблемы с давлением зафиксированы в Шевченковском, Соломенском и Голосеевском районах, в Печерском вода есть только в отдельных зонах. Аварийные бригады совместно с энергетиками работают над восстановлением электропитания и стабилизацией системы.