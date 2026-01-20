Сколько людей пока без света в Киеве: в ДТЭК рассказали

Блэкаут / © Getty Images

В Киеве продолжаются работы по возобновлению электроснабжения после ночного массированного обстрела энергетической инфраструктуры. Специалистам уже удалось вернуть свет в дома значительной части горожан, однако ситуация остается сложной.

Об этом пишет ДТЭК.

В результате атаки российских войск на энергообъекты столицы произошел масштабный сбой в системе электроснабжения.

Всего без света остались более 335 тысяч киевлян. Удар нанес существенный ущерб сетям, что привело к аварийным отключениям в разных районах города.

Энергетики работают непрерывно, чтобы вернуть питание потребителям. На данный момент электричество уже восстановили в 162 тысячах домов. Еще 173 тысяч семей временно остаются без света.

В ДТЭК отмечают, что первоочередной задачей является заживление объектов критической инфраструктуры (больницы, котельные, водоканалы), а также постепенное возвращение света бытовым потребителям.

«Напомним также, что в столице продолжаются экстренные отключения. Графики бездействуют», — подчеркнули в ДТЭК.

Напомним, в результате вражеских обстрелов в Киеве были обесточены объекты водопроводной инфраструктуры, что повлекло за собой масштабные перебои с водоснабжением.

Почти полностью без воды осталось Левобережье столицы Деснянский, Дарницкий и Днепровский районы, а на Троещине вода подается с пониженным давлением.

На Правобережье проблемы с давлением зафиксированы в Шевченковском, Соломенском и Голосеевском районах, в Печерском вода есть только в отдельных зонах. Аварийные бригады совместно с энергетиками работают над восстановлением электропитания и стабилизацией системы.