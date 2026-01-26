Сколько людей каждую ночь покидают Киев: Кличко обратился к жителям столицы

Кличко снова просит киевлян выезжать / © Associated Press

Реклама

Мэр Киева Виталий Кличко снова обратился к жителям столицы с просьбой по возможности временно выезжать из города, чтобы уменьшить нагрузку на энергетическую систему города.

Об этом шла речь во время общения с журналистами 26 января, передает «Эспрессо».

По словам городского головы, в настоящее время в Киеве проживает около 3,5 млн человек. Такое количество населения создает серьезную нагрузку на системы жизнеобеспечения — электроснабжения, теплосети и водоснабжения, работающих в условиях повреждений после атаки российских и дефицита ресурсов.

Реклама

«Киев является одним из самых больших городов Восточной Европы по численности населения, и это создает серьезную нагрузку на критическую инфраструктуру: водоснабжение, теплоснабжение, энергетику. Учитывая, что у нас не всегда есть физическая возможность обогреть каждое здание, мы постоянно обращаемся к киевлянам: если у вас есть возможность поддержать близких, друзей, родственников или временно находиться за городом, чтобы уменьшить нагрузку на инфраструктуру, просим это сделать», — заявил он.

Ночью едут — утром возвращаются: что заявил Кличко об отъезде жителей Киева

Мэр также сообщил, что на эти рекомендации уже отозвалась значительная часть людей: в ночное время Киев покидают около 600 тысяч человек, а утром большинство из них возвращается в город на работу.

«Ночью около 600 тысяч жителей выезжают за пределы столицы, а днем возвращаются, чтобы работать. Не стоит забывать, что Киев — это город, где люди работают, и они не должны терять работу. Ведь именно работа сегодня является одним из ключевых условий выживания каждой семьи», — сказал Кличко.

Демограф о ситуации с миграцией киевлян

Как ранее отмечалось, подобная маятниковая миграция была характерна для Киева и до полномасштабной войны. Значительная часть людей проживает в пригородах — Ирпене, Буче, Гостомеле, Броварах и других населенных пунктах Киевской области — и каждый день приезжает в столицу на работу, а вечером возвращается обратно. Поэтому, вероятно, именно эти жители составляют основную часть выезжающих из города ночью.

Реклама

Так, демограф Александр Гладун обратил внимание на существенные недостатки подсчетов, базирующихся на данных мобильных операторов.

«Если у человека две SIM-карты разных операторов, ее могут дважды отнести к выехавшим. Поэтому не исключено, что показатель в 600 тысяч стоит несколько снизить. Другие способы подсчета также не выдерживают критики, например, по количеству проданного в Киеве хлеба или потреблению услуг. Демографы относятся к таким методам очень скептически», — пояснил Гладун в комментарии ТСН.ua.

По его словам, в условиях продолжительных отключений электроэнергии и водоснабжения невозможно корректно оценивать численность населения по объему потребления ресурсов.

Да, визуально в общественном транспорте людей стало меньше, с этим можно согласиться. Но и это не объективный показатель, ведь могла вырасти доля тех, кто работает дистанционно», — добавил эксперт.

Реклама

Напомним, ранее президент Зеленский сделал жесткое заявление по ситуации в Киеве и других городах Украины. Президент обсудил ситуацию в Киеве, Харькове и в других регионах и поручил обеспечить пункты обогрева и альтернативную генерацию.

Известно, что на 26 января более 1200 домов в Киеве остаются без отопления. Тем временем, Киевщина возвращается к графикам отключений. Энергетики восстановили графики подачи электричества в области.