Сколько домов в Киеве до сих пор остаются без тепла: Кличко дал ответ

Без тепла в Киеве остаются еще около 800 домов. В частности, в Печерском, части Голосеевского и Соломенского районов. В другие подачу теплоносителя возобновили.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

«Напомню, в результате повреждений инфраструктуры города после последней массированной атаки врага без теплоснабжения было 6 тысяч многоэтажек. Ремонтно-восстановительные работы продолжаются круглосуточно», — написал он.

Днем и ночью работают и энергетики. Поскольку ситуация с энергоснабжением, от которого зависит обеспечение коммунальных услуг, остается в Киеве очень сложной.

«Коммунальщики и энергетики делают все возможное и невозможное в этой чрезвычайной ситуации, чтобы обеспечить жителей города необходимыми услугами.

