- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 170
- Время на прочтение
- 1 мин
Сколько домов в Киеве до сих пор остаются без тепла: Кличко дал ответ
Ремонтно-восстановительные работы продолжаются круглосуточно, отметил мэр Киева Виталий Кличко.
Без тепла в Киеве остаются еще около 800 домов. В частности, в Печерском, части Голосеевского и Соломенского районов. В другие подачу теплоносителя возобновили.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
«Напомню, в результате повреждений инфраструктуры города после последней массированной атаки врага без теплоснабжения было 6 тысяч многоэтажек. Ремонтно-восстановительные работы продолжаются круглосуточно», — написал он.
Днем и ночью работают и энергетики. Поскольку ситуация с энергоснабжением, от которого зависит обеспечение коммунальных услуг, остается в Киеве очень сложной.
«Коммунальщики и энергетики делают все возможное и невозможное в этой чрезвычайной ситуации, чтобы обеспечить жителей города необходимыми услугами.
Раньше мы писали о том, как выживают киевляне в разбитых домах.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке: КИЕВ не УСПЕВАЕТ ВОССТАНАВЛИВАТЬСЯ между УДАРАМИ! НЕСКОЛЬКО СУТОК БЕЗ СВЕТА И ТЕПЛА И НОВЫЙ УДАР