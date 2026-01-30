Сколько домов в Киеве до сих пор без отопления: Кличко назвал цифры

Киевлянам постепенно возвращают отопление

Мэр Киева Виталий Кличко вечером пятницы, 30 января, обнародовал актуальную информацию о восстановлении теплоснабжения в столице.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, коммунальщики работают в усиленном режиме. Только с утра четверга к системе централизованного отопления удалось подключить еще 125 жилых домов.

При этом ситуация остается сложной.

"На данный момент остаются без тепла 253 многоэтажки", — сообщил городской голова.

Энергетики и ремонтные бригады продолжают непрерывно работать над устранением повреждений сетей, нанесенных массированными российскими атаками, чтобы поскорее вернуть тепло в квартиры киевлян.

Напомним, директор Центра исследования энергетики Александр Харченко подчеркнул, что повторное подключение домов, оставшихся без тепла после обстрелов, является сложной задачей. Тем не менее, по его прогнозу, полностью восстановить отопление могут уже через 2-3 дня.