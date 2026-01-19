Сколько домов остаются без отопления в Киеве: власть ответила

Отопление / © pexels.com

В понедельник, 19 января, в Киеве без отопления остаются 19 домов. Это Голосеевский район столицы.

Об этом сообщили в КГГА .

«У нас остается 19 домов, которые без отопления после обстрелов и по которым продолжаются работы по восстановлению, по каждому дому есть восстановленные бригады, то есть работы организованы, но имеем пока такое количество», — отметил Петр Пантелеев, заместитель председателя КГГА.

Остальные последствия будут оперативно ликвидировать.

Ранее стало известно, что в Киеве без тепла находятся 32 многоэтажки. Это следствие обстрела столицы 9 января.

«Из 6 000 возобновляют подачу тепла еще до 32 многоэтажек, где наиболее сложные работы. Подавляющее количество этих домов в Голосеевском районе», – отметил глава Киева Виталий Кличко.

Также есть дома, где произошли аварии. Мэр города подчеркнул, что там тоже работают специалисты, цель которых – оперативно возобновить теплоснабжение.