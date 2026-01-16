Сколько домов Киева остаются без тепла: новые подробности от Кличко

Отопление / © iStock

В Киеве 67 жилых домов остаются без отопления, однако коммунальщики рассчитывают восстановить теплоснабжение до утра 17 января.

Об этом городской голова столицы Виталий Кличко заявил в эфире телеканала КИЇВ24.

По словам главы города, специалисты «Киевтеплоэнерго» работают в круглосуточном режиме, чтобы максимально быстро стабилизировать ситуацию. Кличко выразил надежду, что к концу текущих суток или, как максимум, к утру 17 января количество домов без тепла будет минимизировано до нуля.

Особое внимание мэр обратил на необходимость взаимопомощи в сложных обстоятельствах. Он призвал жителей заботиться о соседях, особенно если речь идет о детях или лежащих людях.

Виталий Кличко подчеркнул, что хотя у города есть перечень уязвимых категорий населения, самоорганизация и оперативное информирование властей критически важны. Он призвал в случае обнаружения людей, которые не могут помочь себе самостоятельно, немедленно сообщать районным администрациям или обращаться к местным депутатам для координации помощи.

Что известно о ситуации в Киеве

Ранее мы писали, что столичные власти оказались недостаточно подготовленными к чрезвычайной ситуации в энергосистеме. Сравнивая усилия разных городов, президент Украины Владимир Зеленский отметил высокую готовность Харькова, в то же время отметив пассивность Киева. Мэр Виталий Кличко ответил на критику и объяснил ситуацию в городе.

Из-за этого в Киеве по поручению президента Украины Владимира Зеленского создали штаб по ликвидации последствий ударов РФ по энергетике.

Также в Украине ввели ослабление режима комендантского часа на территориях, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации в энергетике.

Ранее сообщалось, что в Киеве после российских атак без отопления оставалось около 300 многоэтажных домов. Ситуация на левом берегу наиболее сложная.

В столице вводят строгий режим экономии электроэнергии на наружное освещение. Соответствующее решение принял Совет обороны города Киева из-за критического состояния энергосистемы после вражеских атак. Новые ограничения вступают в силу с 16 января.