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- Киев
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Сколько человек остаются под завалами дома в Шевченковском районе: в КМВА назвали цифру
В Шевченковском районе идет поисково-спасательная операция.
В Шевченковском районе Киева идет поисково-спасательная операция. Под завалами могут находиться три человека.
Об этом сообщил начальник КМВА Тимур Ткаченко в Telegram.
«По нашей информации, еще три человека могут быть под завалами. Пока что спасатели максимально сосредоточены, чтобы как можно быстрее разобрать завалы и добраться до наших людей», — написал Ткаченко.
Между тем количество пострадавших в результате массированной ночной атак по Киеву возросло до 31 человека.
Все детали о ночной атаке по Киеву и области читайте в материале: Массированная атака по Киеву и области: все, что известно о шокирующих последствиях на данный момент.