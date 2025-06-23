Сколько человек остаются под завалами дома в Шевченковском районе: в КМВА назвали цифру

В Киеве продолжается поисково-спасательная операция / © КМДА

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В Шевченковском районе Киева идет поисково-спасательная операция. Под завалами могут находиться три человека.

Об этом сообщил начальник КМВА Тимур Ткаченко в Telegram.

«По нашей информации, еще три человека могут быть под завалами. Пока что спасатели максимально сосредоточены, чтобы как можно быстрее разобрать завалы и добраться до наших людей», — написал Ткаченко.

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Между тем количество пострадавших в результате массированной ночной атак по Киеву возросло до 31 человека.

В Киеве продолжается поисково-спасательная операция / © КМДА

Все детали о ночной атаке по Киеву и области читайте в материале: Массированная атака по Киеву и области: все, что известно о шокирующих последствиях на данный момент.