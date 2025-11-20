Сколько часов Киев будет без света 20 ноября

Отключение света / © ТСН

Согласно графикам отключений света в Киеве на 20 ноября, электроэнергия будет в домах в течение срока от 6 до 12,5 ч., в зависимости от очереди.

Об этом свидетельствует информация от ДТЭК.

Согласно графикам стабилизационных отключений электроэнергии в столице, наименьшее количество времени светом смогут пользоваться потребители группы 1,1 — только 6 ч. из 24-х. Больше всего света будет у потребителей из группы 6,2 — 12,5 ч.

Согласно графикам на 20 ноября, в течение 30 мин. (с 13:30 до 14:00) без электроснабжения будут находиться все бытовые потребители Киева.

Посмотреть информацию об очередях по адресам Киева и узнать о графике можно по ссылке.

Графики отключений света в Киеве 20 ноября / © ДТЕК

Напомним, «Укрэнерго» анонсировало на 20 ноября отключения света во всех регионах страны в течение всех суток. Ограничения коснутся как бытовых (будут применяться графики почасовых отключений объемом от 2,5 до 4 очередей), так и промышленных потребителей.