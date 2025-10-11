Скандал в Киеве: прохожий обматерил музыканта с инвалидностью из-за отказа петь на русском (фото, видео)

Скандал с уличным музыкантом Иваном Замигой / © ТСН

В Киеве разразился громкий скандал, коснувшийся языкового вопроса в Украине. Уличный музыкант Иван Замига, передвигающийся на колесном кресле, испытал образ и унижений от прохожего после того, как принципиально отказался исполнить песню на русском языке.

Об этом рассказала его подруга в своем сообщении в Instagram.

Инцидент произошел во время выступления Ивана Замиги на одной из улиц столицы. К музыканту подошел мужчина и попросил исполнить композицию на русском. Артист спокойно и вежливо отказал.

«Я пою только на украинском и английском. Русскоязычную музыку я не буду играть. Даже за миллион долларов я этого не сделаю. Это моя позиция», — четко объяснил музыкант.

Такой ответ разозлил мужчину. Он начал нецензурно ругаться и обижать Ивана, унижая его и манипулируя тем, что он воевал на Донбассе.

«Ты пи**нь гал**ий! Какого х*я ты здесь стоишь? Ты на Донбассе был, с*ка?» — кричал он.

После этого нападавший несколько раз демонстрировал свое лицо на камеру, с которой музыкант вел прямую трансляцию.

К счастью, другие прохожие не остались в стороне от конфликта. Несколько человек подошли и встали на защиту Ивана Замиги, пытаясь унять агрессивного мужчину.

Видео инцидента быстро распространилось в соцсетях и вызвало волну негодования. Пользователи восхищаются выдержкой и принципиальностью музыканта и требуют найти нападающего и привлечь его к ответственности с публичными извинениями.

«Какой ужас! Музыканту большое уважение!»

«Друг, не воспринимай близко к сердцу. А этот „воевал“ явно не за тех»

«Где видео с извинениями…???», — комментируют пользователи.

В полиции Киева заявили, что данное событие зарегистрировано. Сейчас идет проверка и устанавливаются все обстоятельства.

Напомним, 19 июня 2022 года Верховная Рада Украины приняла закон, согласно которому теперь трансляция российской музыки в украинских медиа и общественном пространстве запрещена.