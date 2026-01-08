Скандал в Киеве: полиция нашла девушек, которые ездили по городу под российскую музыку

Полиция / © Национальная полиция Украины

В Киеве правоохранители привлекли к ответственности трех молодых девушек, решивших проехаться по городу под русскую музыку и выложить это в социальные сети.

Об этом пишет полиция Киева.

Инцидент получил огласку после того, как во время мониторинга Интернета в одном из столичных Telegram-каналов правоохранители обнаружили ряд видеороликов. На кадрах было зафиксировано, как три девушки ездят на автомобиле по улицам Киева.

Водитель и пассажирки громко слушали провокационную российскую музыку, подпевали исполнителям из страны-агрессорки.

Полициям удалось оперативно идентифицировать всех участниц видео. Ими оказались местные жительницы 21-летний автор контента и две ее подруги в возрасте 22 и 24 лет.

Столичные полицейские разыскали девушек и составили на них административные протоколы по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Мелкое хулиганство). Санкция статьи предусматривает штраф, общественные или исправительные работы или административный арест сроком до пятнадцати суток.

Однако административным наказанием дело не ограничилось. По информации стражей порядка, с любительницами российского контента уже общаются сотрудники Службы безопасности Украины для выяснения всех обстоятельств и мотивов их действий.

