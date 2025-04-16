Бабушка ударила внука в Киеве / © Полиция Киева

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Сегодня ювенальные полицейские Днепровского района Киева обнаружили в соцсетях скандальное видео: женщина сначала тянет маленького мальчика за руку, а затем начинает бить.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Правоохранители немедленно приступили к проверке и установили, что побила ребенка 54-летняя бабушка. Женщина объяснила, что забрала внука из садика, но по дороге домой он стал капризничать. Не сдержавшись, она применила силу.

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«Полицейские составили на нарушительницу административный протокол по ст. 173-2 КУоАП — совершение домашнего насилия», — говорится в сообщении.

Напомним, в Днепре 5-летняя девочка вылезла из окна 8-го этажа на блок кондиционера.