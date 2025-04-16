ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
623
Время на прочтение
1 мин

Скандал в Киеве: бабушка побила внука — реакция полиции

После скандального видео в соцсетях полиция нашла женщину, которая била ребенка.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Домашнее насилие в Киеве

Бабушка ударила внука в Киеве / © Полиция Киева

Сегодня ювенальные полицейские Днепровского района Киева обнаружили в соцсетях скандальное видео: женщина сначала тянет маленького мальчика за руку, а затем начинает бить.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Правоохранители немедленно приступили к проверке и установили, что побила ребенка 54-летняя бабушка. Женщина объяснила, что забрала внука из садика, но по дороге домой он стал капризничать. Не сдержавшись, она применила силу.

«Полицейские составили на нарушительницу административный протокол по ст. 173-2 КУоАП — совершение домашнего насилия», — говорится в сообщении.

Напомним, в Днепре 5-летняя девочка вылезла из окна 8-го этажа на блок кондиционера.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie