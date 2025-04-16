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- Киев
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Скандал в Киеве: бабушка побила внука — реакция полиции
После скандального видео в соцсетях полиция нашла женщину, которая била ребенка.
Сегодня ювенальные полицейские Днепровского района Киева обнаружили в соцсетях скандальное видео: женщина сначала тянет маленького мальчика за руку, а затем начинает бить.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.
Правоохранители немедленно приступили к проверке и установили, что побила ребенка 54-летняя бабушка. Женщина объяснила, что забрала внука из садика, но по дороге домой он стал капризничать. Не сдержавшись, она применила силу.
«Полицейские составили на нарушительницу административный протокол по ст. 173-2 КУоАП — совершение домашнего насилия», — говорится в сообщении.
Напомним, в Днепре 5-летняя девочка вылезла из окна 8-го этажа на блок кондиционера.