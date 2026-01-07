- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 97
- Время на прочтение
- 2 мин
Скандал с подпольной школой: в УПЦ МП прокомментировали расследование в Голосеевском монастыре
В УПЦ МП объяснили, что делают дети в Голосеевском монастыре.
В Украинской православной церкви Московского патриархата заявили, что не располагают информацией о деятельности нелегального учебного заведения на территории киевской «Голосеевской пустыни».
Об этом сообщил глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП митрополит Климент в комментарии «Суспільному».
По словам представителя церкви, религиозная организация не принимала решений о создании школы, а само заведение не имеет официальной регистрации. Митрополит подчеркнул, что при монастыре легально работает только Киевская духовная академия.
Комментируя кадры расследования, снятые скрытой камерой, Климент подверг сомнению их достоверность.
«Нельзя понять, о чем конкретно речь. Где эти помещения находились и с кем непосредственно разговаривали, тоже неясно. Показали, как ребята заходили. Может быть, они просто пришли. Каждый день тысячи людей посещают монастырь», — заявил он.
Что известно о расследовании в Голосеевском монастыре
Ранее журналисты проекта «Следствие.Инфо» обнародовали расследование о деятельности подпольной школы при Свято-Покровском монастыре (Голосеевская пустынь). По их данным, в заведении учится более 60 детей, воспитываемых в духе «русского мира», преподают «славянский язык» и советские песни.
Директор заведения называет такие занятия «семейным клубом».
Учащиеся формально зачислены в другие образовательные учреждения — частный лицей Киевской области и школы в Константиновке Донецкой области, что позволяло заведению избегать проверок.
На инцидент уже отреагировали Министерство образования и науки и Службы безопасности Украины. Правоохранители пообещали проверить деятельность как самого «клуба», так и учебных заведений, где дети были зарегистрированы фиктивно. Образовательная омбудсменка также отметила массовое нарушение прав детей и признаки мошенничества.