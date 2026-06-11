Скандал с платежками за отопление в мае: люди возмущены новыми начислениями — ответ коммунальщиков

Начисление за отопление Скриншот threads

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В июне жители Киева начали массово сообщать о новых платежах за отопление за январь 2026 года. Часть киевлян заявляет, что уже оплачивала эти начисления раньше, однако теперь получила повторные квитанции, что вызвало негодование в соцсетях.

Об этом свидетельствуют реакции жителей столицы, в частности Threads.

Возмущение потребителей

После появления новых платежек пользователи соцсетей начали активно обсуждать ситуацию, заявляя о непонятных начислениях и повторных счетах за уже оплаченные услуги.

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Скриншот соцсети / © Скриншот

«В подъезде батареи грели даже в мае, а теперь еще за это отдельно считают?»

«Левый берег сейчас: у всех пришли эти странные счета, никто ничего не понимает».

«Интересно, что в документе пишут об уменьшении из-за качества услуг, но по факту платить надо больше».

«Мы уже писали жалобу, но ответа нормального нет. Просто новые квитанции».

«Я за январь уже уплатила еще в феврале вместе с другими месяцами. А сейчас снова пришел счет — это как вообще понимать?»

«Отопление в январе было максимум 3–4 дня, а теперь снова насчитали почти тысячу гривен. За что платим?

«У нас в доме январь был почти без тепла, но счет пришел еще больше, чем в прошлом. Это нормально?»

«Зачем второй раз выставлять платежку за тот же месяц? Мы уже оплатили, и теперь снова долг висит».

«У меня вообще в квитанции написано „пересчет за январь“, но сумма не уменьшилась, а увеличилась».

«Нам пришел счет тоже (написан перерасчет за январь), но в январе был ноль и отопление в доме было, потому логично… но все равно странно».

Скриншот соцсети / © Скриншот

Позиция «Киевтеплоэнерго»

В компании отмечают, что перерасчеты за январь осуществлены в соответствии с постановлением Кабинета Министров №683, которое вступило в силу в мае 2026 года. Именно она ввела алгоритм автоматической корректировки тарифов для теплоснабжающих предприятий.

В «Киевтеплоэнерго» объясняют, что начисления за январь не производили раньше из-за отсутствия утвержденного механизма, а после принятия постановления расчеты выполнили в межотопительный период — в июне.

Речь идет о массовом автоматическом пересчете более миллиона квартир. По данным предприятия, для 99% потребителей начисления за январь были уменьшены в среднем на 40%, а общая сумма скидки превысила 720 млн. грн.

Директор СПП «Энергосбыт» УК «Киевтеплоэнерго» Константин Лопатин отметил, что прошлый отопительный сезон стал одним из самых сложных для столицы из-за массированных атак на энергетическую инфраструктуру и повреждения теплосетей.

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По его словам, только в январе 2026 года было зафиксировано более 1200 повреждений, а ситуацию осложнили аномальные морозы.

Напомним, ранее эксперты предупредили о серьезных рисках для Украины. Ведь жара и обстрелы могут вернуть графики отключения света.

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