Скандал с музыкантом в Киеве получил решение: что грозит нападающему

Полиция / © Национальная полиция Украины

Громкий скандал с уличным музыкантом на колесном кресле Иваном Замигой, которого в Киеве оскорблял прохожий за отказ петь на русском, получил быстрое продолжение. Столичные полицейские разыскали и привлекли к ответственности 29-летнего нападающего.

Об этом сообщила полиция Киева.

После огласки инцидента в социальных сетях правоохранители приступили к проверке. Благодаря работе специалистов криминального анализа личность нарушителя быстро установили — им оказался 29-летний житель Дарницкого района столицы.

Сам мужчина не смог четко объяснить свои агрессивные действия, сославшись на то, что находился в состоянии алкогольного опьянения.

Задержанный киевлянин / © Полиция Киева

Правоохранители доставили мужчину в полицию. В его отношении был составлен административный материал по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях — мелкое хулиганство.

Санкция настоящей статьи предусматривает наказание в виде штрафа, общественных или исправительных работ или административного ареста сроком до пятнадцати суток.

Что стало причиной скандала

Несколько дней назад уличный музыкант Иван Замига вел прямую трансляцию своего выступления. К нему подошел мужчина, который потребовал исполнить песню на русском языке. Музыкант вежливо, но принципиально отказал. Такой ответ разозлил прохожего, и он начал нецензурно ругаться, оскорблять артиста и угрожать ему физической расправой. Видео инцидента вызвало волну негодования в обществе.