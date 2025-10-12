- Дата публикации
Скандал с музыкантом в Киеве получил решение: что грозит нападающему
Полиция отреагировала на вспыхнувший в соцсетях скандал: мужчину, который оскорблял музыканта за языковую позицию — нашли.
Громкий скандал с уличным музыкантом на колесном кресле Иваном Замигой, которого в Киеве оскорблял прохожий за отказ петь на русском, получил быстрое продолжение. Столичные полицейские разыскали и привлекли к ответственности 29-летнего нападающего.
Об этом сообщила полиция Киева.
После огласки инцидента в социальных сетях правоохранители приступили к проверке. Благодаря работе специалистов криминального анализа личность нарушителя быстро установили — им оказался 29-летний житель Дарницкого района столицы.
Сам мужчина не смог четко объяснить свои агрессивные действия, сославшись на то, что находился в состоянии алкогольного опьянения.
Правоохранители доставили мужчину в полицию. В его отношении был составлен административный материал по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях — мелкое хулиганство.
Санкция настоящей статьи предусматривает наказание в виде штрафа, общественных или исправительных работ или административного ареста сроком до пятнадцати суток.
Что стало причиной скандала
Несколько дней назад уличный музыкант Иван Замига вел прямую трансляцию своего выступления. К нему подошел мужчина, который потребовал исполнить песню на русском языке. Музыкант вежливо, но принципиально отказал. Такой ответ разозлил прохожего, и он начал нецензурно ругаться, оскорблять артиста и угрожать ему физической расправой. Видео инцидента вызвало волну негодования в обществе.