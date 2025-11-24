Скачки напряжения в Киеве: эксперт объяснил, как защитить технику в ближайшие годы

Скачки напряжения / © УНИАН

Реклама

Скачки напряжения в сети будут еще несколько следующих лет: киевлянам, в частности, следует ставить стабилизаторы.

Об этом в эфире КИЕВ24 рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

«Многие удары по распределительным сетям, которые без того были не в лучшем состоянии. Не предназначено это оборудование включаться и выключаться постоянно, а именно в таком ритме живет у нас уже три года последние. К сожалению, это оборудование просто начинает глючить», — отметил он.

Реклама

Харченко советует ставить стабилизаторы и реле напряжения, чтобы уберечь технику от этих скачков напряжения.

В целом, по словам специалиста, самая сложная волна обновления энергосистемы уже завершается. В частности, в Киеве ситуация будет улучшаться. Каждые 2-3 дня будет ощущаться улучшение ситуации.

Ранее эксперт по энергетике Гордон Уоллис предупредил, что удлинители не предназначены для подключения мощных бытовых приборов. Использование их с техникой, например холодильники, стиральные машины или микроволновые печи, может привести к перегрузке, перегреву или пожару. Специалист советует в таких случаях подключать устройства к розеткам или установить дополнительные стационарные точки питания.