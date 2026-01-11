- Дата публикации
Ситуация в Киеве после атаки РФ: воду восстановили полностью, тепло возвращают поэтапно
После массированной атаки РФ в Киеве возобновили теплоснабжение в многоквартирных домах, однако работа продолжается.
В Киеве без тепла остается более тысячи домов. В другие подачу теплоносителя возобновили.
Об этом сегодня, 11 января, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
«Водоснабжение, с которым в некоторых районах были перебои, вернули всем жителям. Восстановительные работы продолжаются. Коммунальщики и энергетики работают круглосуточно. Но ситуация с энергоснабжением в столице остается очень сложной. А от электричества зависит работа и теплопредприятий, и водоснабжения. В ближайшие дни сильные морозы, по прогнозам, не отступят. Поэтому сложная ситуация в столице будет продолжаться», — отметил он.
Напомним, в результате повреждений инфраструктуры города после последней массированной атаки врага без теплоснабжения остались 6 тысяч многоэтажек.
Накануне стало известно, что в Киевской области энергетикам удалось возобновить электроснабжение более 370 тысяч семей. Однако погодные условия и дальше существенно усложняют ситуацию.