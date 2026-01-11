- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 2144
- Время на прочтение
- 2 мин
Ситуация со светом и теплом критическая, ПВО не хватает: Кличко обратился к жителям Киева
Киев не способен полностью защититься от атак РФ, подчеркнул мэр.
После массированного удара РФ сотни тысяч жителей Киеве уже двое суток живут полностью без электричества и отопления. По возможности киевлянам лучше уехать из города. Пока ситуация в столице критическая.
Об этом заявил мэр города Виталий Кличко в интервью BILD .
«Мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение и теплоснабжение жителей Киева, однако ситуация крайне критична. Температуры опускаются до -20°. Поэтому мы обращаемся ко всем людям без отопления, которые могут посетить друзей или родственников или покинуть город — сделать это для устранения проблем», — подчеркнул городской голова.
По его словам, на российский фюрер сознательно продолжает бомбардировку гражданской инфраструктуры, чтобы достичь полного блекаута.
«Цель Путина — полностью уничтожить тепло- и электроснабжающую инфраструктуру бомбардировками и сделать города непригодными для жизни», — сказал Кличко.
В то же время, отмечает мэр Киева, противовоздушная оборона «не располагает необходимыми ресурсами, чтобы эффективно отражать атаки даже в Киеве».
"Нам срочно нужны дополнительные системы ПВО, чтобы защитить население от российских воздушных ударов", - добавил мэр.
Напомним, ночью против 9 января Россия массированно атаковала Киев. Погибли четыре человека. В отдельных районах столицы произошли отключения света и перебои с водоснабжением и из-за повреждений подстанций, линий и объектов генерации. Кроме того, при обстреле россияне целенаправленно атаковали котельные города.
После этой атаки в Киеве сложилась непростая ситуация. Мэр столицы Виталий Кличко призвал людей выехать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла.