Ситуация со светом и теплом критическая, ПВО не хватает: Кличко обратился к жителям Киева

Последствия атаки в Киев 9 января. / © Associated Press

После массированного удара РФ сотни тысяч жителей Киеве уже двое суток живут полностью без электричества и отопления. По возможности киевлянам лучше уехать из города. Пока ситуация в столице критическая.

Об этом заявил мэр города Виталий Кличко в интервью BILD .

«Мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение и теплоснабжение жителей Киева, однако ситуация крайне критична. Температуры опускаются до -20°. Поэтому мы обращаемся ко всем людям без отопления, которые могут посетить друзей или родственников или покинуть город — сделать это для устранения проблем», — подчеркнул городской голова.

По его словам, на российский фюрер сознательно продолжает бомбардировку гражданской инфраструктуры, чтобы достичь полного блекаута.

«Цель Путина — полностью уничтожить тепло- и электроснабжающую инфраструктуру бомбардировками и сделать города непригодными для жизни», — сказал Кличко.

В то же время, отмечает мэр Киева, противовоздушная оборона «не располагает необходимыми ресурсами, чтобы эффективно отражать атаки даже в Киеве».

"Нам срочно нужны дополнительные системы ПВО, чтобы защитить население от российских воздушных ударов", - добавил мэр.

Напомним, ночью против 9 января Россия массированно атаковала Киев. Погибли четыре человека. В отдельных районах столицы произошли отключения света и перебои с водоснабжением и из-за повреждений подстанций, линий и объектов генерации. Кроме того, при обстреле россияне целенаправленно атаковали котельные города.

После этой атаки в Киеве сложилась непростая ситуация. Мэр столицы Виталий Кличко призвал людей выехать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла.