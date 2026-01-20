- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 616
- Время на прочтение
- 1 мин
"Ситуация сложная": в Киеве без отопления остаются 4000 домов
В Киеве 4000 домов все еще без тепла из-за вражеской атаки, часть коммунальщики подключают уже второй раз.
В Киеве на 16:00 20 января без тепла остаются 4 000 многоэтажек.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Он пояснил, что это 4 тысячи домов из 5635, в которых не было теплоснабжения после атаки врага на столицу минувшей ночью. В более чем 1 600 жилых домов коммунальщики подали тепло.
Кличко объяснил, что ситуация усложнена, потому что большинство этих домов подключают уже второй раз после повреждений критической инфраструктуры 9 января.
«Коммунальщики и энергетики продолжают работать, чтобы вернуть в дома киевлян тепло, воду и электричество», — заверил мэр.
Напомним, ночью 20 января российские войска нанесли комбинированный удар по Киеву.
После этой атаки пол Киева осталось без отопления. В столице не действуют графики отключения света.