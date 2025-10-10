Ситуация с водой и светом изменилась: что с энергетикой в Киеве и регионах

Отключение света и воды / © ТСН.ua

В Киеве улучшилась ситуация с водоснабжением и электроэнергией. Да, вода появилась почти во всех районах.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

«По состоянию на 19.00 в Киеве уже полностью восстановили водоснабжение во всех районах.

Что касается электроснабжения, работы еще не завершены. В Киеве продолжаются восстановительные работы. С ночи заживлено 540 тысяч потребителей.

Она добавляет, что удалось запустить инфраструктуру водоснабжения в Кировоградской области. До утра обещают дать воду.

«Благодаря работе энергетиков в течение дня Черкасская область полностью заживлена, в Донецкой области отменены графики аварийных отключений», — отмечает Свириденко.

К сожалению, аварийные отключения продолжают применяться в отдельных районах Киева, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской областей. В Днепропетровской области и в Запорожье применяются отключения только для промышленности. Черниговщина - графики почасовых отключений (три очереди).

Напомним, россияне 10 октября нанесли массированный удар по энергетике Украины.

Стало известно, что враг применил 497 средств воздушного нападения:

32 ракеты

465 дронов разных типов.

Силы ПВО уничтожили 420 воздушных целей.