Ситуация с теплом в Киеве: какое количество домов до сих пор без отопления
Подача тепла восстановлена для более 1500 домов в Киеве.
В Киеве за минувшую ночь к теплоснабжению подключили еще более полутора тысяч многоэтажек, оставшихся без тепла из-за аварийной ситуации в энергосистеме Украины. В то же время, часть жилых домов в Киеве до сих пор остается без отопления.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
По его словам, коммунальные службы продолжают поэтапно возобновлять теплоснабжение в разных районах города.
Какая ситуация сейчас
По состоянию на 1 февраля без тепла остаются около 1000 жилых домов. Специалисты работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия аварии и вернуть отопление в дома киевлян.
Городские власти уверяют, что работы не прекращаются ни днем, ни ночью, а все доступные ресурсы задействованы для стабилизации ситуации.
Коммунальные службы вместе с энергетиками:
устраняют повреждения в сетях;
поэтапно подключают дома к теплу;
контролируют стабильность работы системы после возобновления подачи теплоснабжения.
Ранее сообщалось, сколько домов остается без тепла в Киеве.
Так, на 31 января без отопления остаются 2600 многоэтажек. В основном они расположены на правом берегу столицы.
Также известно, что на левом берегу Киева возобновлены поставки воды. На пониженном давлении система водоснабжения работает в Голосеевском, Печерском и Шевченковском районах. Информацию будут обновлять.