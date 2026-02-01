ТСН в социальных сетях

Киев
360
1 мин

Ситуация с теплом в Киеве: какое количество домов до сих пор без отопления

Подача тепла восстановлена для более 1500 домов в Киеве.

Катерина Сердюк
Батарея, тепло

Батарея, тепло / © pexels.com

В Киеве за минувшую ночь к теплоснабжению подключили еще более полутора тысяч многоэтажек, оставшихся без тепла из-за аварийной ситуации в энергосистеме Украины. В то же время, часть жилых домов в Киеве до сих пор остается без отопления.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, коммунальные службы продолжают поэтапно возобновлять теплоснабжение в разных районах города.

Какая ситуация сейчас

По состоянию на 1 февраля без тепла остаются около 1000 жилых домов. Специалисты работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия аварии и вернуть отопление в дома киевлян.

Городские власти уверяют, что работы не прекращаются ни днем, ни ночью, а все доступные ресурсы задействованы для стабилизации ситуации.

Коммунальные службы вместе с энергетиками:

  • устраняют повреждения в сетях;

  • поэтапно подключают дома к теплу;

  • контролируют стабильность работы системы после возобновления подачи теплоснабжения.

Ранее сообщалось, сколько домов остается без тепла в Киеве.

Так, на 31 января без отопления остаются 2600 многоэтажек. В основном они расположены на правом берегу столицы.

Также известно, что на левом берегу Киева возобновлены поставки воды. На пониженном давлении система водоснабжения работает в Голосеевском, Печерском и Шевченковском районах. Информацию будут обновлять.

360
